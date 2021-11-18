الأسواق تترقب تطورات الطلب الصيني على النفط

تتجه أنظار المتعاملين في أسواق النفط الآسيوية,، إلى الصين لمتابعة حجم الطلب الصيني على النفط الخام، في ظل احتمالات إطلاق حملة صينية ثانية للتحقيق في الممارسات الضريبية لشركات التكرير الخاصة وهو ما يثير المخاوف من

احتمالات تراجع الطلب الصيني على الخام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متعاملين في سوق النفط الآسيوية، اليوم الخميس، القول إنه بعد البداية الجيدة للتعاملات على عقود تسليم يناير، ظهرت بعض العوامل المعاكسة مع توقع إطلاق حملة تحقيقات ضريبية ثانية في إقليم شاندونج الصيني الذي يضم مجموعة كبيرة من شركات التكرير الخاصة والمستقلة.

وأضاف المتعاملون أن هذه المخاوف تأتي إلى جانب تراجع هامش أرباح نشاط تكرير النفط في ظل ارتفاع أسعار الخام حاليا مما يقلص شهية شركات التكرير للعمل.

في الوقت نفسه تشهد أسواق النفط حاليا تراجعا للأسعار بعد ظهور مؤشرات على اعتزام الولايات المتحدة، اللجوء إلى الاحتياطي الاستراتيجي لتهدئة أسعار النفط العالمية وحديث الصين عن خطوة مماثلة.

وأدى ذلك إلى اتجاه أسعار خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي لتسجيل تراجعا أسبوعيا للأسبوع الرابع على التوالي.

كما أدى ذلك إلى تراجع سعر شحنات الخام إلى الصين خلال النصف الثاني من يناير المقبل بأكثر من دولار للبرميل في ظل التطورات الحالية حسبما قال متعاملون.



وفي سياق متصل، هبطت أسعار النفط ، دافعة الخامين القياسيين الرئيسيين لتسجيل أدنى مستويات إغلاق منذ مطلع أكتوبر بعد أن حذرت منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية من وفرة منتظرة في المعروض بينما يثير تزايد الإصابات بكورونا في أوروبا مخاوف بشأن تعافي الطلب.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 2.15 دولار، أو 2.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 80.28 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت في وقت سابق من الجلسة عن مستوى 80 دولارا.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 2.40 دولار، أو ثلاثة بالمئة، إلى 78.36 دولار للبرميل، ودفعت الانخفاضات برنت إلى أدنى مستوى إغلاق منذ أول أكتوبر والخام الأمريكي إلى أدنى مستوى للتسوية منذ السابع من الشهر نفسه.