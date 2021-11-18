الخميس 18 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات ترحب بالدعوة لعقد جلسة إحاطة سنوية بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية

الإمارات
الإمارات

رحبت دولة الإمارات، بالدعوة لعقد جلسة إحاطة سنوية بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، لما قد توفره من دعم للمجلس في مواجهة التحديات الأمنية في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في بيان المنسق السياسي في بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة غسق شاهين أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول "السلام والأمن عبر الدبلوماسية الوقائية: هدف مشترك لجميع أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية"، والتي ترأستها المكسيك.

وأكد المنسق السياسي -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس- أهمية الدبلوماسية الوقائية التي يتوجب على المجلس منحها الأولوية ضمن استراتيجيته، مرحبا بتركيز الأمين العام على الوقاية في تقريره "جدول أعمالنا المشترك" لا سيما اقتراحه بشأن "جدول أعمال جديد للسلام".

كما قدمت دولة الإمارات أمثلة حول التحديات الناشئة، ومدى الاستفادة من زيادة التنسيق بين مجلس الأمن ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، ولا سيما تغير المناخ، وتمكين المرأة، وأهمية الحفاظ على التواصل المنتظم بين المجلس وأعضاء الأمم المتحدة، مؤيدة زيادة التعاون بين مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، والذي من شأنه تعزيز الحل السلمي للنزاعات.
 

ابوظبى جامعة الدول العربية مجلس الأمن الإمارات

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