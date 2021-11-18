اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أبها السعودى

أعلن التحالف العربي في اليمن ليل الأربعاء/الخميس أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي في جنوب غرب المملكة العربية السعودية.



واعتبر التحالف أن محاولة الهجوم الأحدث هي "تصعيد ومحاولات عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان".



وأضاف التحالف في تغريدات على حسابه على موقع تويتر ": نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود".

وفي الأسبوع الماضي، أعلن التحالف العربي، اعتراض 3 صواريخ بالستية أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه جنوبي السعودية.

ودأبت مليشيات الحوثي، على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي، على المناطق المدنية، إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، استهداف منظومة دفاع جوي لمليشيات الحوثي جنوب مأرب.

يأتي ذلك بعد إعلان التحالف في وقتٍ سابق، مقتل أكثر من 110 عناصر من مليشيات الحوثي في غارات حول مأرب.

وقال التحالف في بيانٍ نقلته وكالة الأنباء السعودية، إنه نفذ "30 عملية استهداف آليات وعناصر المليشيات"، وأدت هذه الغارات إلى "تدمير 22 من الآليات العسكرية وموقع تخزين أسلحة وذخائر والقضاء على 110 عناصر إرهابية".

واستهدفت الغارات منطقة صرواح في غرب مأرب، ومحافظة الجوف القريبة من مأرب في شمال اليمن.

يذكر أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيا محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبةً هجمات الحوثيين الإرهابية.

