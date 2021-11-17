موسكو: لا نحشد جنودنا بشكل مفرط على الحدود مع أوكرانيا

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن القيادة العسكرية لا تنفذ أي عمليات حشد مكثفة على الحدود مع أوكرانيا، متهمة الولايات المتحدة باتباع خطط غير مسؤولة للهيمنة في منطقة البحر الأسود.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، إن تحركات العسكريين الروس تجري داخل أراضي بلادهم على خلاف عمليات القوات الأمريكية.

وأوضحت زاخاروفا: "لا يدور الحديث عن أي حشد مفرط للقوات والعتاد بالقرب من الأراضي الأوكرانية".

وتابعت: "نود أن نأمل بوجود منطق سليم في واشنطن وبأنه سيتغلب على الخطط غير المسؤولة لتحقيق الهيمنة في البحر الأسود".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم 13 نوفمبر، أن روسيا حشدت نحو 100 ألف مقاتل على حدود أوكرانيا.