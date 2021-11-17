الأربعاء 17 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: لا نحشد جنودنا بشكل مفرط على الحدود مع أوكرانيا

المتحدثة باسم الخارجية
المتحدثة باسم الخارجية الروسية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن القيادة العسكرية لا تنفذ أي عمليات حشد مكثفة على الحدود مع أوكرانيا، متهمة الولايات المتحدة باتباع خطط غير مسؤولة للهيمنة في منطقة البحر الأسود.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، إن تحركات العسكريين الروس تجري داخل أراضي بلادهم على خلاف عمليات القوات الأمريكية.

وأوضحت زاخاروفا: "لا يدور الحديث عن أي حشد مفرط للقوات والعتاد بالقرب من الأراضي الأوكرانية".

وتابعت: "نود أن نأمل بوجود منطق سليم في واشنطن وبأنه سيتغلب على الخطط غير المسؤولة لتحقيق الهيمنة في البحر الأسود".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم 13 نوفمبر، أن روسيا حشدت نحو 100 ألف مقاتل على حدود أوكرانيا.

الخارجية الروسية أوكرانيا حشد قوات عسكرية الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا البحر الأسود الحدود الأوكرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن الانتخابات الليبية وغيرها

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

اتحاد الكرة يكشف سبب وجود حراسة خاصة لـ«محمد صلاح»

«إرادة حواء».. حكايات نساء يسترزقن من سياراتهن الخاصة (صور)

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

السجن 5 سنوات لـ أحمد عبده ماهر بتهمة ازدراء الأديان

أمطار وعدم استقرار.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

د.محمد شادي

بحث علمى وقطاع خاص.. فى مصر!

د. بهي الدين مرسي

نحو فهم أعمق للمرأة

حسين دعسة

أوكار الإرهاب والتطرف البيلاروسى كيف ومتى وأين؟

ماجد حبته

صوتك مسموع.. لكنك لا تتكلم!

لواء.حمدى البطران

هل قتلت ندوات معرض الكتاب فرج فودة؟

جلال حمام

ميزان (نوبل) المائل!

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُطلق النار على شاب بالقدس المحتلة

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى القدس (فيديو)

المياه مقابل الكهرباء.. كواليس «اتفاق ثلاثى» بين إسرائيل والأردن والإمارات