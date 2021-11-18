الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الدين لله

أزهرى: لحظة خروج الروح من الجسد يجب أن نتبع هذه الأمور

لحظة خروج الروح من
لحظة خروج الروح من الجسد

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إن الإنسان الذي يحتضر هناك أمور يجب اتباعها عند سكرات الموت للإنسان الذي يحتضر، فلحظة خروج الروح من الجسد ينبغي على الإنسان ألا يدخل على الميت سوى أحبابه.

 

وأضاف "عبدالرازق"، خلال مقطع فيديو مصور تم تداوله عبر فيسبوك، يتحدث عن خروج الروح من الجسد، ينبغي إلا ندخل على الإنسان وهو بيحتضر إلا شخص فاهم وناصح، لأن هناك فتنة الممات حيث يظهر إلى الميت والده ووالدته الذان ماتا وسبقاه أو أحدهما، ويقولون له: “موت على اليهودية أو النصرانية"، وهو يقول: “لا”، فيجب أن يكون مع الذي يحتضر شخص يدرك هذا حتى لا يخرج  للناس  ويقول هو لا يريد أن يموت على ملة الإسلام ويرفض الشهادة، فالشخص الذي يحتضر يرى ما لم نراه وهو في مكان آخر فتنة الممات.

 

وتابع عبدالرازق: يجب في طريقة تلقين الميت أن اقوم  بنطق الشهادة بدون ما أقوله قول، فأرددها بجواره حتى يسمع هو ولم أغضب عليه، لافتا إلى أن الروج يبدأ خروجها من القدمين، والدليل على ذلك قوله تعالى: (فلولا إذا بلغت الحلقوم ( 83 ) وأنتم حينئذ تنظرون ( 84 ) ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون).

 

طريقة التواصل مع دار الإفتاء 

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر، حيث يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة أو من خلال  فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

 

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد إلى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

الشيخ رمضان عبدالرازق اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف الروح الميت الجسد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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