أزهرى: لحظة خروج الروح من الجسد يجب أن نتبع هذه الأمور

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إن الإنسان الذي يحتضر هناك أمور يجب اتباعها عند سكرات الموت للإنسان الذي يحتضر، فلحظة خروج الروح من الجسد ينبغي على الإنسان ألا يدخل على الميت سوى أحبابه.

وأضاف "عبدالرازق"، خلال مقطع فيديو مصور تم تداوله عبر فيسبوك، يتحدث عن خروج الروح من الجسد، ينبغي إلا ندخل على الإنسان وهو بيحتضر إلا شخص فاهم وناصح، لأن هناك فتنة الممات حيث يظهر إلى الميت والده ووالدته الذان ماتا وسبقاه أو أحدهما، ويقولون له: “موت على اليهودية أو النصرانية"، وهو يقول: “لا”، فيجب أن يكون مع الذي يحتضر شخص يدرك هذا حتى لا يخرج للناس ويقول هو لا يريد أن يموت على ملة الإسلام ويرفض الشهادة، فالشخص الذي يحتضر يرى ما لم نراه وهو في مكان آخر فتنة الممات.

وتابع عبدالرازق: يجب في طريقة تلقين الميت أن اقوم بنطق الشهادة بدون ما أقوله قول، فأرددها بجواره حتى يسمع هو ولم أغضب عليه، لافتا إلى أن الروج يبدأ خروجها من القدمين، والدليل على ذلك قوله تعالى: (فلولا إذا بلغت الحلقوم ( 83 ) وأنتم حينئذ تنظرون ( 84 ) ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون).

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