الأربعاء 17 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

عالم أزهري: الروح مستأجرة الجسد في الدنيا والأموات بيقابلوا بعض

رمضان عبدالرازق
رمضان عبدالرازق

أجاب الشيخ رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، على تساؤل خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، يقول:هل يقابل الأموات بعضهم بعد الموت؟ وهل سيعيشون مع بعضهم يوم القيامة؟، بأن "الموت ليس عدم، وإنما انتقال من دار إلى دار، ومعناه انفصال الروح عن الجسد، فالله عزوجل كتب للروح الخلود.

واستدل “عبدالرازق” بما جاء في قول الله تعالى "ونفخت فيه من روحى" لافتًا إلى أن الروح لا تموت فهى تستأجر الجسد مدة وجودها في الدنيا، وبالموت تنفصل الروح عن الجسد.

وتابع: الجسد ينتقل إلى الأرض، بينما الروح تنتقل إلى دار البرزخ بإذن الله وبفضله، وفى عالم البرزخ تجتمع الأرواح مع بعض في حياة أخرى وبطريقة أخرى. 

وردًا على اجتماع الأسرة بعد يوم القيامة، استشهد بقول الله تعالى:"وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ " وسيجمع الله في الجنة الأولاد والأقارب والأسرة فى غاية النعيم والسعادة.

هل الأسرة تجمع مع بعضها يوم القيامة القرآن الرسول الشيخ رمضان عبدالرازق اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الموت الروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن الانتخابات الليبية وغيرها

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

اتحاد الكرة يكشف سبب وجود حراسة خاصة لـ«محمد صلاح»

هانى شاكر: «ويجز مثقف وأحفادى بيحبوه.. ومبفهمش بيقول إيه»

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

أمطار وعدم استقرار.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

إعادة انتخاب مصر لعضوية مجلس اليونسكو التنفيذى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

د.محمد شادي

بحث علمى وقطاع خاص.. فى مصر!

د. بهي الدين مرسي

نحو فهم أعمق للمرأة

حسين دعسة

أوكار الإرهاب والتطرف البيلاروسى كيف ومتى وأين؟

ماجد حبته

صوتك مسموع.. لكنك لا تتكلم!

لواء.حمدى البطران

هل قتلت ندوات معرض الكتاب فرج فودة؟

جلال حمام

ميزان (نوبل) المائل!

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُطلق النار على شاب بالقدس المحتلة

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى القدس (فيديو)

المياه مقابل الكهرباء.. كواليس «اتفاق ثلاثى» بين إسرائيل والأردن والإمارات