عالم أزهري: الروح مستأجرة الجسد في الدنيا والأموات بيقابلوا بعض

أجاب الشيخ رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، على تساؤل خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، يقول:هل يقابل الأموات بعضهم بعد الموت؟ وهل سيعيشون مع بعضهم يوم القيامة؟، بأن "الموت ليس عدم، وإنما انتقال من دار إلى دار، ومعناه انفصال الروح عن الجسد، فالله عزوجل كتب للروح الخلود.

واستدل “عبدالرازق” بما جاء في قول الله تعالى "ونفخت فيه من روحى" لافتًا إلى أن الروح لا تموت فهى تستأجر الجسد مدة وجودها في الدنيا، وبالموت تنفصل الروح عن الجسد.

وتابع: الجسد ينتقل إلى الأرض، بينما الروح تنتقل إلى دار البرزخ بإذن الله وبفضله، وفى عالم البرزخ تجتمع الأرواح مع بعض في حياة أخرى وبطريقة أخرى.

وردًا على اجتماع الأسرة بعد يوم القيامة، استشهد بقول الله تعالى:"وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ " وسيجمع الله في الجنة الأولاد والأقارب والأسرة فى غاية النعيم والسعادة.