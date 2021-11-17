«نظافة القاهرة» تبحث رفع مخلفات الهدم بمحاور وطرق المنطقة الشرقية

اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، اليوم، مع مديري ومسئولي الشركة المسئولة عن نظافة المنطقة الشرقية.

وأشار «الشرشابي» إلى ضرورة رفع مستوى النظافة، وتجريد الأتربة ومخلفات البناء والهدم والرتش من محاور وطرق وكباري المنطقة الشرقية بكافة محاورها، استعدادًا لافتتاحها، محددًا مهام الشركة لإظهار المنطقة الشرقية بالمظهر اللائق.

كان كلّف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، الإنقاذ المركزي بشفط المياه الجوفية بمنطقة مقابر الخليفة وبتكليف مباشر لمدير عام الإنقاذ المهندس سيد عبدالمقصود.

الدفع بـ6 لوري

وأعلنت الهيئة في بيان لها، أنه تم الدفع بـ6 لوري كبير لشفط المياه، مشيرة إلى رفع وجرد مخلفات البناء والرتوش من أمام المقابر بطول الطريق.