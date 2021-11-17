محمد بكير مُخرج مسلسل «الغرفة 207» بعد اعتذار تامر عشرى

تعاقد المخرج محمد بكير، على تولي إخراج مسلسل “الغرفة 207” الذي يخوض بطولته الفنان محمد فراج، وذلك بعد اعتذار مخرجه الأساسي تامر عشري لظروف خاصة به.

وقال مصدر مطلع لـ“الدستور”، إن بكير يعمل حاليًا على التحضير لاستكمال التصوير بعدما قام المخرج تامر عشري بتصوير بعض المشاهد، كما يعقد جلسات عمل مكثفة للاتفاق على الخطوط العريضة لتصوير العمل والخطة الزمنية والمكانية التي تساعد على انتهاء العمل في أقرب وقت قبل انشغال الفنانين وارتباطهم بأعمال درامية رمضانية.

ويجسد فراج، خلال أحداث المسلسل الذي يدور في حقبة الستينيات، دور موظف استقبال في فندق، وخلال عمله في الفندق يتعرض لأحداث ومواقف مليئة بالغموض والرعب.

تدور قصة رواية «الغرفة 207» فى عام 1968، وتقع الأحداث داخل فندق أصر مالكه على بقاء الغرفة 207 رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة، حيث تودى بحياة كل من يقطنها، حيث إن الكثيرين دخلوا الغرفة 207 لكن قليلين فقط استطاعوا النجاة منها.

وخرج قاطنو تلك الغرفة المسماة "الغرفة 207" وهم يحملون ذكريات ما حدث لهم فيها وأيضا ذكريات لا يجرؤون حتى على ترديدها لأحد، كما أن بطل الرواية جمال الصواف لم يستمع للتحذيرات ولم يأبه بما تخبئه له الغرفة فلم يلتزم بمكانه خلف طاولة الاستقبال.

وبعد ذلك يدخل إلى الغرفة لتنقلب حياته كلها رأسا على عقب، ويبدأ في اكتشاف أسرار الغرفة ثم أسرار حياته وماضيه، وفى كل مرة يكون عليه دفع ثمن كل حقيقة يكتشفها، كما أن ما حدث لجمال الصواف في الغرفة 207 حدث مع غيره.

مسلسل "الغرفة 207" بطولة: محمد فراج، وريهام عبدالغفور، وناردين فرج، ومراد مكرم، ومريم الخشت، ويوسف عثمان، وأحمد مجدي، ومها أبوعوف، ومجموعة أخرى من الفنانين وضيوف الشرف.