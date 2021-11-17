الأربعاء 17 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد بكير مُخرج مسلسل «الغرفة 207» بعد اعتذار تامر عشرى

محمد بكير
محمد بكير

تعاقد المخرج محمد بكير، على تولي إخراج مسلسل “الغرفة 207” الذي يخوض بطولته الفنان محمد فراج، وذلك بعد اعتذار مخرجه الأساسي تامر عشري لظروف خاصة به.

وقال مصدر مطلع لـ“الدستور”، إن بكير يعمل حاليًا على التحضير لاستكمال التصوير بعدما قام المخرج تامر عشري بتصوير بعض المشاهد، كما يعقد جلسات عمل مكثفة للاتفاق على الخطوط العريضة لتصوير العمل والخطة الزمنية والمكانية التي تساعد على انتهاء العمل في أقرب وقت قبل انشغال الفنانين وارتباطهم بأعمال درامية رمضانية.

ويجسد فراج، خلال أحداث المسلسل الذي يدور في حقبة الستينيات، دور موظف استقبال في فندق، وخلال عمله في الفندق يتعرض لأحداث ومواقف مليئة بالغموض والرعب.

تدور قصة رواية «الغرفة 207» فى عام 1968، وتقع الأحداث داخل فندق أصر مالكه على بقاء الغرفة 207 رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة، حيث تودى بحياة كل من يقطنها، حيث إن الكثيرين دخلوا الغرفة 207 لكن قليلين فقط استطاعوا النجاة منها.

وخرج قاطنو تلك الغرفة المسماة "الغرفة 207" وهم يحملون ذكريات ما حدث لهم فيها وأيضا ذكريات لا يجرؤون حتى على ترديدها لأحد، كما أن بطل الرواية جمال الصواف لم يستمع للتحذيرات ولم يأبه بما تخبئه له الغرفة فلم يلتزم بمكانه خلف طاولة الاستقبال.

وبعد ذلك يدخل إلى الغرفة لتنقلب حياته كلها رأسا على عقب، ويبدأ في اكتشاف أسرار الغرفة ثم أسرار حياته وماضيه، وفى كل مرة يكون عليه دفع ثمن كل حقيقة يكتشفها، كما أن ما حدث لجمال الصواف في الغرفة 207 حدث مع غيره.

مسلسل "الغرفة 207" بطولة: محمد فراج، وريهام عبدالغفور، وناردين فرج، ومراد مكرم، ومريم الخشت، ويوسف عثمان، وأحمد مجدي، ومها أبوعوف، ومجموعة أخرى من الفنانين وضيوف الشرف.

مسلسل الغرفة 207 المخرج محمد بكير محمد فراج مسلسل رمضان 2022 تصوير إخراج

رئيس التحرير

وائل لطفي

«جروبات الماميز» حداثة ضد التطوير

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

أمطار وعدم استقرار.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

التفاصيل الكاملة لوجود كاميرا فى دورة مياه السيدات بـ«أسوان التخصصى»

«القضاء الإدارى»: عدم قبول دعوى وقف انتخابات النادى الأهلى

«الموسيقيين» تكشف سبب إيقاف حسن أبوالروس عن الغناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

هل قتلت ندوات معرض الكتاب فرج فودة؟

جلال حمام

ميزان (نوبل) المائل!

وجيه أمين عبدالعزيز

كيف تحمي حسابك البنكي قبل "البكاء" على الرصيد المسحوب؟!

إبراهيم داود

اللعب فى جزر منعزلة

د. أحمد توفيق

لغة الجسد.. وكيف نميّز ما بين الشخصية الإيجابية والعدوانية!

حسين دعسة

عن أى ألم.. وأى وهم يغلف حياتنا

الحسين عبدالرازق

اصبروا على وزير التعليم!

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في القدس (فيديو)

المياه مقابل الكهرباء.. كواليس «اتفاق ثلاثى» بين إسرائيل والأردن والإمارات

«التحرير الفلسطينية»: قرار اسرائيل نقل مقر وزارتها للقدس المحتلة خطير ومرفوض