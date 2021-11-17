«رياضة وعربي وإنجليزى».. نماذج إلكترونية لطلاب الصف الرابع الابتدائي

يبحث العديد من أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي عن الاختبارات الخاصة بالصف الرابع الابتدائي خاصة فى ظل منهج جديد يعمم لأول مرة فى تاريخ التربية والتعليم.

فى هذا السياق نشر معلمو الصف الرابع الابتدائي عددا من الاختبارات الالكترونية للصف الرابع الابتدائي في مواد الرياضيات واللغة العربية ومادة اللغة الانجليزية وتنشر الدستور الروابط الخاصة بالاختبارات.

- اختبار إلكتروني رياضيات

اضغط على الرابط وابدأ الاختبار

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EZzf2UlRqkyKs1nA7Dllk8RdiwuNXwFIskNAjjfTLLlUNVQwNlBVWlBGT1c5QklLNENVOFNOVTFZWC4u&fbclid=IwAR3jZvOHwESwcRfYVG7S8aymbBmPei1OvSMKouuE47JSPwPCiWRZqAKOku4

- اختبار إلكتروني عربي

اضغط على الرابط وابدأ الاختبار

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DEZzf2UlRqkyKs1nA7Dllk8RdiwuNXwFIskNAjjfTLLlUNTVKSVU2T0dNWFJPODQ0QjFEUjY1SUo3Qy4u%26fbclid%3DIwAR2f_RIxUC61JTRE4Dng40MuT5tM9zrcNb0PGHpGLWoko1EXzNR9TgF7zz8&h=AT3Dv8AuUdIrBxEdn-DvqRtT1HXJME4mlvZai8KELKW5WU-ve1w8NRTAJwoauqczQOWtiEL5jWSDqDdSHFTwMeIvLutdMJ7PpB9P6wYQmqBju75sE6p8wCNRfrEzMdOSLIs&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3UXBHX4d3s6mOHrss0zUJDT45r02AY6HrkVaL266TBkCERrt-nBnxKHNUyAht4R4nAVrjaRvhzlw8bdnSvjavLIiHUVnL1E10vLEOD_P3-F5MKBpAMRSCssQRcJGEuNoazi8lXrfFMfA13qpNA9fcPFh4cSREo6CWO4wPdGxGvBd_ShSmLEZ0KSipFe32FgyrlKkgs8VyLdaIiD58

- اختبار إنجليزي

اضغط على الرابط وابدأ الاختبار

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSf01csGoc9dpHf5SSbWB8_e8eePfsKNe-ZHrm3ayH0lGkr6Kw%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR3lEnlkwMSioTU5j35an20-01woM6lVou4GYwmhjM2Up6flSJJqruYCqkw&h=AT24sQCELIub4_ermVKVC_r_iX0bh0Wn2-YKevo8p0HxdUuTLmqq39-Flhq2t8C1wKxiGDnXrJlZIJZoIrEX1u_aC0w9DHYXR0WjCGSs3OnYMFpo__DQYzviYWsS74Z5G1U&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3UXBHX4d3s6mOHrss0zUJDT45r02AY6HrkVaL266TBkCERrt-nBnxKHNUyAht4R4nAVrjaRvhzlw8bdnSvjavLIiHUVnL1E10vLEOD_P3-F5MKBpAMRSCssQRcJGEuNoazi8lXrfFMfA13qpNA9fcPFh4cSREo6CWO4wPdGxGvBd_ShSmLEZ0KSipFe32FgyrlKkgs8VyLdaIiD58

وقال الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه “ليست مشكلة الوزارة أن يخرج من يؤلف على مواقع التواصل الاجتماعي بأن مناهج رابعة ابتدائي كبيرة والمواد كثيرة وأنها زادت من 5 مواد إلى 13 مادة وهكذا”.

وأضاف الوزير، في تصريحات له اليوم “للأسف هناك من وقع في هذا الفخ من الكتّاب، رغم أن مناهج العام السابق موجودة لمن يريد الاستدلال بدلًا من الوقوع في فخ السوشيال ميديا وترديد ما يكتب بلا بحث أو تحقق”.

ولفت إلى أن “كل ما يقال على السوشيال ميديا بشأن زيادة عدد مواد 5 ابتدائي لـ13 مادة كلام لا أساس له من الصحة، وكلام خاطئ بنسبة 100%”، مضيفًا:"ومن معه جدول به حصص لـ13 مادة بدلا من 5 مواد ياريت يطلعني عليه، وتابع طول عمرنا عندنا في رابعة ابتدائي مواد اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، العلوم، الرياضيات والدراسات الاجتماعية، وبالتالي فهي ليست بمواد جديدة، ولكن المنهج الجديد محتوي الكتب مختلف تماما عن المنهج القديم لأنه مطور".

وواصل:"كل الدوشة دي عشان نشاط الكمبيوتر والمهارات المهنية عملناهم في مادة تدرس ساعة في الأسبوع، أما باقي المواد كانت تدرس بنفس العدد العام الماضي"

ونوه بأن مصر أول دولة في الشرق الأوسط تطبق آخر مواصفات عالمية في تدريس مواد العلوم والرياضيات بنظام التعليم الجديد، متابعًا:"لهذا الإنجاز تم دعوتنا في فنلندا بعد 10 أيام لاستعراض تفاصيل هذا التطور".

وأشار: إلى أن “أكبر المؤسسات في العالم شاركت في إعداد مناهج نظام التعليم الجديد بما فيها مناهج 4 ابتدائي الجديدة، حتى يكون لدينا شهادة بمعايير عالمية وبصبغة مصرية”.