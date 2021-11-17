حبس 3 سيدات متهمات بخطف رضيع من والدته في أوسيم

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بحبس 3 سيدات؛ لاتهامهن بخطف طفل رضيع من والدته بسبب عقم إحداهن في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من ربة منزل، اتهمت فيه سيدة بخطف طفلها الرضيع، وذكرت أن المتهمة أوهمتها بتقديم مساعدة مادية لها، عبر إحدى الجمعيات الخيرية، وطلبت منها التصوير باستوديو، لإنهاء الإجراءات المطلوبة الخاصة بالجمعية، ثم اختطفت الطفل منها وفرت هاربة.

وبإجراء التحريات، توصل الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال، إلى هوية المتهمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بخطف الطفل بمساعدة ربة منزل، لتقديمه لشقيقتها لرعايته، لكونها تعاني من العقم.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمتين، وإعادة الطفل لوالدته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.