الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سائحان: بنحب مصر عشان الأمن والأمان ويوجهان رسالة لمحمد صلاح

سائحان
سائحان

زار سائحان من دولة سويسرا، اليوم الأربعاء، مدينة نجع حمادي قادمين من أبيدوس بمحافظة سوهاج بواسطة الدراجة الهوائية بعد أن قطعا حوالي 500 كيلومتر في الرحلة التي بدأت في بلدهما سويسرا.

تحدث "مارتن" حول الرحلة قائلًا: “إن الرياضة من أهم أسباب السعادة والحفاظ على الصحة، كما أنهما سعيدان بزيارة محافظات مصر والتجول بالدراجة وسط قراها ومدنها”.

وقال "أندي" إن مصر تجبر من يزرها مرة واحدة بأن يعود ثانية، مؤكدًا على الأمن والأمان الذي ساد البلد في الفترة الأخيرة، كما حكى أيضًا عن مساعدات المواطنين ورجال الشرطة غير المشروطة، ما يزيد حبه وتعلقه بمصر.

ووجها دعوة مفتوحة للناس من جميع أنحاء العالم بزيارة مصر والاستمتاع بمناخها المعتدل، خاصة بعد أن أصبحت مصر مكانًا آمنًا كما عبرا بالإضافة إلى ترحيب المواطنين وحسن المعاملة، والمساعدة والحماية المقدمة من الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة.

وعن علاقتهما بمصر، أشارا إلى تعلقهما بمصر حتى في بلدهم الأم سويسرا، كما أكدا على دعمهما لمحمد صلاح نجم منتخبنا القومي وفريق ليفربول الإنجليزي، حيث شاهدا صلاح في فترته التي قضاها بنادي بازل السويسري، موضحين أنه الأفضل في العالم.

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