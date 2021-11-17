رئيس الوزراء الليبى الأسبق يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

قدم رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام ليبية اليوم الأربعاء.

يأتي هذا فيما قال السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند إن مجتمع الأعمال الأمريكي مهتم بشدة بالشراكة مع ليبيا مع استمرار استقرار الوضع السياسي وذلك في أعقاب لقائه مع الجمعية الأمريكية الليبية للأعمال.

وأضاف: "لقد شددت على دعم الولايات المتحدة للانتخابات، وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، على أهمية الحفاظ على مؤسسة وطنية للنفط موحدة وتكنوقراطية ومستقلة في مواجهة التحديات المستمرة لعملياتها".

وتابع: "خلال اجتماعنا، أكدت للدكتور عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان أمن ونزاهة عملية التصويت كجزء أساسي من السماح للناخبين الليبيين بتقرير مستقبل البلد".