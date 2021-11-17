74 إصابة جديدة بكورونا فى الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن إجراء 337,742 فحصا جديدا لفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة، على فئات مختلفة في المجتمع.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم.

وأوضحت: ‌‎أسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 741,148 حالات.

‌‎وأعلنت وزارة الصحة الاماراتية عدم تسجيل أي حالة وفاة، وبذلك يستقر عدد الوفيات عند 2,144 حالة.

‌وأعلنت الوزارة كذلك عن شفاء 93 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 735,816 حالة.