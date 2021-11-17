الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا وممثل البنك الدولي يجتمعان مع أعضاء التكتلات الاقتصادية

محافظ قنا
محافظ قنا

اجتمع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وستيفان كوبرل، مدير الاستراتيجيات والعمليات بالبنك الدولي، بأعضاء التكتلات الاقتصادية التى سيتم تطويرها ضمن المرحلة الأولى من محور تطوير التكتلات الاقتصادية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

جاء ذلك بحضور مارينا ويس، المدير القُطري لمصر واليمن وجيبوتي، وبوباكارسيد باري، وممثل جيبوتي المقيم، وجانيت آلمان ، مدير أول العمليات والدكتور شريف حمدي، مدير أول العمليات، وحنزادا عبودوه، مساعد تنفيذي أول، وحازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومحمد ندي، أخصائي التنمية الحضرية، وسلمی رستم مستشار تطوير القطاع الخاص والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا.

وأشاد أعضاء التكتلات الاقتصادية بالدعم الذي قدمه برنامج التنمية المحلية للتكتلات الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج، في مجالات الصناعات اليدوية والحرفية والاثاث والعسل الاسود والنباتات العطرية، وذلك في إطار خطة متكاملة لتطوير هذه التكتلات إنتاجيًا وتسويقيًا وإداريًا، بالإضافة إلى تطوير التصنيع وفقًا للأساليب والمعدات الحديثة التى تسهم فى توفر الوقت والجهد والتكلفة وتعطى جودة أفضل للمنتج. 
ومن جانبه، أوضح محافظ قنا أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في تطوير التكتلات الاقتصادية كجزء من منظومة التنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة لخلق فرص عمل ودعم القطاعات الرائدة ذات الميزة التنافسية بمحافظة قنا.

وأشار إلى تم تدريب أعضاء التكتلات علي عدد من التصميمات الحديثة، والعمل على توفير المواد الخام ذات الجودة العالية، ما ساعد في إضافة قيمة حقيقية للمنتجات مما مكنهم من إنتاج تطوير الإنتاج. 
وأضاف أن البرنامج يقدم الدعم للتكتلات الاقتصادية بالمحافظة من خلال العمل على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل تطوير تكتل الفركة بمدينة نقادة، وتكتل العسل الأسود بمدينتي نجع حمادى وفرشوط، بينما تشمل المرحلة الثانية تطوير تكتل المحاصيل الزراعية كالطماطم والشمر بمركزي قنا وقفط، بجانب تكتل الفخار فى مدن قنا، وقوص، ونقادة، ما يوفر فرص عمل حقيقية للشباب، ويعمل على تحسين مستوى الدخل للمواطنين العاملين بتلك الصناعات، وهو ما ساهم فى تصنيف البرنامج علي منصة الأمم المتحدة كأفضل برنامج تنموي عالمي في مكافحة الفقر وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

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