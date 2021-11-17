«صناعة الشيوخ»: انضمام 11 ألف شركة للفاتورة الإلكترونية يقضي على «التهرب الضريبي»

ثمّن النائب محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجلس الشيوخ، نجاح وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تنفيذ التكليفات الرئاسية للتحول الرقمي وتطبيق النظم الإلكترونية الجديدة في كل ما يتعلق بملفات وقضايا داخل وزارة المالية.

واعتبر المنزلاوي، في بيان، أصدره اليوم، تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية على حوالي 11 ألف شركة، إنجازًا كبيرًا يحسب لوزارة المالية.

وأكد أن هذا النظام يدعم الاقتصاد الوطني، ويعمل على تشجيع الاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي، إضافة إلى القضاء على ظاهرة التهرب الضريبي خاصة منظومة الفاتورة الإلكترونية وهي نظام مركزي يمكن المصلحة من الاطلاع على بيانات التعاملات التي تتم بين الشركات بشكل لحظي، وهذا النظام يحقق طفرة في الحصول على المعلومة الخاصة بالتعامل، بشكل يختلف عن نظام الفاتورة الورقية.

وناشد النائب محمد المنزلاوي جميع أصحاب الشركات والمشروعات الانضمام لهذا النظام، مطالبًا من الحكومة الإسراع في حسم ملف ضم الاقتصاد غير الرسمى والمسمى بالاقتصاد الخفي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال منح المزيد من التيسيرات والحوافز التشجيعية لأصحاب المشروعات داخل الاقتصاد غير الرسمي تكفل انضمامهم للاقتصاد الرسمي وفي مقدمتها منحهم تراخيص مجانية لمشروعاتهم ومنحهم فرصة لمدة مناسبة في عدم تحصيل أي ضرائب أو رسوم منهم مع منحهم الفرص في عرض منتجاتهم داخل المعارض المحلية والخارجية ومنحهم أولوية فى تصوير منتجاتهم للخارج.