الأربعاء 17 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«صناعة الشيوخ»: انضمام 11 ألف شركة للفاتورة الإلكترونية يقضي على «التهرب الضريبي»

النائب محمد المنزلاوى
النائب محمد المنزلاوى

ثمّن النائب محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجلس الشيوخ، نجاح وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تنفيذ التكليفات الرئاسية للتحول الرقمي وتطبيق النظم الإلكترونية الجديدة في كل ما يتعلق بملفات وقضايا داخل وزارة المالية.

واعتبر المنزلاوي، في بيان، أصدره اليوم، تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية على حوالي 11 ألف شركة، إنجازًا كبيرًا يحسب لوزارة المالية.

وأكد أن هذا النظام يدعم الاقتصاد الوطني، ويعمل على تشجيع الاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي، إضافة إلى القضاء على ظاهرة التهرب الضريبي خاصة منظومة الفاتورة الإلكترونية وهي نظام مركزي يمكن المصلحة من الاطلاع على بيانات التعاملات التي تتم بين الشركات بشكل لحظي، وهذا النظام يحقق طفرة في الحصول على المعلومة الخاصة بالتعامل، بشكل يختلف عن نظام الفاتورة الورقية.

وناشد النائب محمد المنزلاوي جميع أصحاب الشركات والمشروعات الانضمام لهذا النظام، مطالبًا من الحكومة الإسراع في حسم ملف ضم الاقتصاد غير الرسمى والمسمى بالاقتصاد الخفي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال منح المزيد من التيسيرات والحوافز التشجيعية لأصحاب المشروعات داخل الاقتصاد غير الرسمي تكفل انضمامهم للاقتصاد الرسمي وفي مقدمتها منحهم تراخيص مجانية لمشروعاتهم ومنحهم فرصة لمدة مناسبة في عدم تحصيل أي ضرائب أو رسوم منهم مع منحهم الفرص في عرض منتجاتهم داخل المعارض المحلية والخارجية ومنحهم أولوية فى تصوير منتجاتهم للخارج.

النائب محمد المنزلاوى لجنة الصناعة والتجارة مجلس الشيوخ محمد معيط التكليفات الرئاسية الفاتورة الإلكترونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«جروبات الماميز» حداثة ضد التطوير

الأكثر قراءة

الإسكندرية تتأهب لـ«المكنسة».. أمطار لـ4 أيام

«الإفتاء» عن تزوير شهادات تلقى لقاح كورونا: حرام شرعًا وصاحبها كذاب

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

خريطة سقوط الأمطار على المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

أهالى شبرا يشيعون جنازة النائب أحمد زيدان (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اللعب فى جزر منعزلة

د. أحمد توفيق

لغة الجسد.. وكيف نميّز ما بين الشخصية الإيجابية والعدوانية!

حسين دعسة

عن أى ألم.. وأى وهم يغلف حياتنا

الحسين عبدالرازق

اصبروا على وزير التعليم!

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

صور

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محمد صلاح مع فرقة موسيقية للمكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

تجسس سياسى وعسكرى.. كيف تعمل إسرائيل لإنهاء اعتقال مصورى منزل أردوغان؟

اجتماع سرى.. عباس يلتقى رئيس الشاباك الإسرائيلى لأول مرة

الخارجية الفلسطينية: تخاذل المجتمع الدولى يشجع إسرائيل على مواصلة الاستيطان