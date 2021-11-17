الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لأول مرة منذ 15 عامًا..

قطر تعين محافظًا جديدًا للمصرف المركزي

مصرف قطر المركزي
مصرف قطر المركزي

أعلنت قطر عن تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي لأول مرة منذ 15 عامًا، وفقًا للديوان الأميري القطري.

وقال الديوان الأميري في بيانٍ له اليوم الأربعاء، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أصدر مرسومًا بتعيين الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظًا لمصرف قطر المركزي.

ويتسلم الشيخ بندر، حقيبة المصرف المركزي، من الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، والذي حكم المصرف منذ عام 2006.

وكان الشيخ بندر على رأس ديوان المحاسبة القطري قبل توليه منصب محافظ البنك.

وعيَّن الديوان الأميري القطري، عبدالعزيز بن محمد العمادي، رئيسًا لديوان المحاسبة، خلفًا للشيخ بندر.

وارتفعت موجودات مصرف قطر المركزي، في شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 2.8% على أساس شهري إلى 274.6 مليار ريال.

ودعم النمو الشهري لأصول مصرف قطر المركزي خلال الشهر الماضي، زيادة الأرصدة لدى البنوك المحلية بنسبة 9.8% لتصل إلى 76.3 مليار ريال، وارتفاع قيمة الاستثمار في سندات الخزانة الأجنبية بنسبة 2.8% وصولًا إلى 109.6 مليار ريال.

الأميري القطري تميم بن حمد آل ثاني قطر عبدالله بن سعود آل ثاني المحاسبة القطري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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