الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. نظر استئناف محمد رمضان على إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه تعويضًا للطيار

الطيار الراحل أشرف
الطيار الراحل أشرف أبو اليسر ومحمد رمضان

تنظر محكمة جنح المستأنف، اليوم الأربعاء، استئناف الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بإلزامه بسداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، في وقت سابق، حكمت بإلزام محمد رمضان في دعوى الطيار أشرف أبواليسر التي يطالب فيها الفنان بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة" بدفع 6 ملايين جنيه.

وطالب مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبواليسر، في دعواه التي رقم 119 لسنة 2020، بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء نشر صورة الفنان داخل طائرة موكله.

وأضاف في دعواه، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، بعمل مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

ووقعت هيئة الطيران المدني، عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة لسحب رخصة مساعده لمدة عام.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان محكمة الطيار أشرف أبو اليسر استئناف

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وائل لطفي

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