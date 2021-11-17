جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية وبيطرية في «برمبال»

نظّمت جامعة كفرالشيخ ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة طبية شاملة لأهالي قرية «برمبال» والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس، بإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ،، وبالتعاون مع محافظ كفرالشيخ، اللواء جمال نور الدين، ومنسق المبادرة بالمحافظة، بالتنسيق مع مديريتي الشباب والرياضة والشؤون الصحية بالمحافظة ضمن مبادرة «حياة كريمة».

أشرف على القافلة ميدانياً الدكتور طارق عبد الباقي، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة نافع حمادة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أن هذه القافلة الشاملة تأتي تنفيذا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعي والإيجابي بضرورة توفير خدمة صحية متميزة لأهالي القرى الواقعة في نطاقها.

كما تأتي ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» لتلبية احتياجات المجتمع من القوافل المتكاملة والتي تطلقها الجامعة بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات في الفري موضع التنفيذ.

وشدد على أهمية تكامل جهود الحكومة والقطاعين الأهلي والخاص، وهو ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أطلق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في عام 2019، وهو ما يجعل الكشف على عدد كبير من الأهالي وتقديم العلاج المجاني لهم أمراً يسيراً وممكناً.

وأوضح رئيس الجامعة أنه انطلاقا من الدور الحيوي الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع و أن دورها لا يقف على ما تقدمه من خدمات تعليمية وبحثية، وإنما يتخطاه إلى مجالات أوسع، يستفيد منها بشكل مباشر وغير مباشر قطاع كبير من المواطنين، ممثلا في قوافل الخدمات الطبية والبيطرية والزراعية والإرشادية والتوعية في مختلف المجالات للمواطنين في المناطق النائية .

وأكد أن القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة التي توفر منظومة مجانية متكاملة لعلاج المرضى بداية من الكشف الطبي مرورا بالتحاليل والأشعة اللازمة وصرف الأدوية بالإضافة إلى تحويل الحالات المرضية الحرجة والتي تتطلب فحص مناظير وعمليات جراحية أو إقامة بمستشفيات الجامعة.

وقال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشوؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة تنظم قافلة طبية متكاملة للقرى الأكثر احتياجاَ وذلك بالتنسيق مع كلية الطب بالجامعة والهيئة العامة للتأمين الصحي ومديريتي الشئون الصحية والتربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأكد الدكتور طارق عبد الباقي، وكيل كلية الطب، أن القافلة الشاملة تهتم بشكل فعال في تنمية الوعي الصحي بإشراف أساتذة متخصصين من كليات: الطب والتمريض وطب الفم والأسنان من خلال تخصصات الباطنة، العيون والرمد، الأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، النفسية والعصبية، الأطفال وجراحة عامة، جراحة عظام، جراحة المسالك البولية، جراحة المخ والأعصاب والأمراض الصدرية، بالإضافة إلى تخصصات أخرى.

وأشار عبد الباقي إلى تضمن القافلة أيضا عيادة خاصة من كلية التمريض لقياس نسبة السكر في الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال في العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكري والضغط وكيفية العناية بالقدم السكري وأنيميا الأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال في التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية.

كما قدم فريق كلية طب الفم والأسنان محاضرة توعية لنشر الوعي الصحي للعناية بالفم والأسنان والأساليب المتبعة للوقاية من أمراض تسوس الأسنان والعناية بالفم بصفة عامة.

وأوضح الدكتور طارق عبد الباقي وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه جرى الكشف المجاني على جميع المرضى وعددهم 1850 على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج في تلك التخصصات بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.