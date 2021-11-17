الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير الدانمركي لدى الهند يؤكد ضرورة تعاون الجميع من أجل مكافحة التلوث

التلوث في الهند
التلوث في الهند

أكد السفير الدانمركي لدى الهند " فريدي سفان " ضرورة تعاون الجميع والعمل معاً من أجل مكافحة مشكلة تلوث الهواء في العاصمة الهندية نيودلهي.


وقال السفير في تصريحات نشرت اليوم " يتعين علينا تغيير أنماط سلوكنا وتغيير السيارات التي تعمل بالبنزين للحيلولة دون تلوث البيئة".


وأوضح أنه يمكن زيادة استخدام ألواح الطاقة الشمسية لأنها أحد السبل لمنع التلوث البيئي، مؤكدا أن كثيرا من الهنود سيفعلون ذلك للمساهمة في معالجة مشكلة التلوث بنيودلهي، معربا عن اعتقاده بأن تغيير السلوك سيساعد على تحقيق ذلك، لكن هذا الأمر سيستغرق وقتاً.


وأكد ضرورة أن يتحمل كل فرد مسئوليته فيما يتعلق بهذا الشأن بدلا من الانشغال بخوض معارك سياسية بشأن تلوث الهواء، منبها إلى أن الأمر يتطلب تعبئة شعبية لمعالجة هذه المشكلة.
وأشار السفير الدانمركي إلى أن بلاده ترتبط بشراكة استراتيجية /خضراء/ مع الهند تهدف إلى الحفاظ على سلامة البيئة، وأن الدنمارك لديها شركات تستخدم التكنولوجيا لخفض تلوث الهواء، وأنه يمكن تقديم حلول فنية إلى الجانب الهندي فيما يتعلق بهذا الشأن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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