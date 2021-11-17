«الصحة» تكشف آلية التعامل مع غير الملقحين من العاملين بالقطاع الحكومى

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، آلية تعامل الجهات الحكومية مع المواطنين العاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير الملقحين.

وأوضح عبد الغفار، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هؤلاء سيكون إلزاميا عليهم إحضار شهادة pcr معتمدة تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا بصفة دورية حتى يتم استقبالهم في أماكن العمل.

وأشار عبد الغفار إلى أن العاملين غير الملقحين ولا يوجد أي مرض أو عرض لديهم يمنع من تلقي اللقاح سيقومون بإجراء المسحات التي تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا على نفقتهم الخاصة، في حين أن المواطنين الذين يعانون من بعض الأمراض التي تمنعهم من تلقي اللقاح أو الحوامل سيقومون بإجراء النسخة على نفقة التأمين الصحي الخاص بهم.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 288879 حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 941 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 69 حالة جديدة.

وأكدت الوزارة أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

يُذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 345848 من ضمنهم 288879 حالة تم شفاؤها، و 19636 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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