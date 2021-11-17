الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ولى العهد الكويتى: الكويت ستظل بعلاقات صداقة وتحالفات دولية وإقليمية

ولي العهد الكويتي
ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد

أكد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد أن الكويت ستظل تنعم بمكانة محطها التقدير والاحترام، بما تركه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد من إرث ديبلوماسي وحُسن سمعة دولية وعلاقات صداقة وشراكات وتحالفات دولية وإقليمية.


وأضاف الأحمد في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر الوطني الثامن عشر تحت عنوان (من الكويت نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي):"سنظل نحن في ظل قيادة حضرة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح امتدادا لهما فما تركاه من آثار لن تزول ما بقيت الكويت".


وأكد أن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد وضع الكويت على خارطة طريق نحو (كويت جديدة) حتى عام 2035 وبرؤية ثاقبة رسم لها عنوانا (الكويت مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار)، كما حافظ على أسس ديمقراطيتها وأرسى العفو والتسامح فيظل دولة القانون ورسخ مفهوم (الكويت للجميع).


وأوضح أنه قرب وجهات النظر بين الخليجيين وتحمل عناء السعي وسخّر إمكانات الكويت لتحقيق لحمة البيت الخليجي.

 

 وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك لصباح قد أعلن الإثنين الماضي صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية الخاصة بالأمير وبصفة مؤقتة.


وينص قانون توارث الإمارة في الكويت في المادة السابعة الفقرة الثانية من المادة أنه في حال المرض أو العجز أو السفر للأمير يجوز نقل بعض صلاحياته  لولي العهد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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