سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الأربعاء 17-11-2021

يواصل سعر الجنيه الإسترليني استقراره مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية اليوم الأربعاء 17-11-2021 ، وفقًا للتحديثات الأخيرة بالبنوك الحكومية المصرية و الخاصة العاملة بالسوق المصري.

الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 21.53 جنيه للشراء 21.71 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك مصر اليوم نحو 21.48 جنيه للشراء و 21.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم نحو 21.48 جنيه للشراء و 21.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكان والتعمير

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 21.59 جنيه للشراء و 21.77 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك دبي الوطني

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك دبي الوطني، نحو 21.55 جنيه للشراء و 21.68 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 21.53 جنيه للشراء و 21.77 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قطر الوطني

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني نحو 21.51 جنيه للشراء و 21.75 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني في بنك الأسكندرية

وصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم نحو 21.47جنيه للشراء و 21.76 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك مصر إيران

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إيران نحو 21.47 جنيه للشراء و 21.78 جنيه للبيع.