«تعليم الجيزة» تعقد اجتماعا مع موجهي المواد الأساسية

عقد مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا بحضور أمل مبروك، مدير عام التعليم العام، أنوار حسن مدير إدارة المدارس الرسمية، والرسمية لغات، مع موجهي عموم المواد الأساسية، ومديري المراحل المختلفة «الابتدائي والإعدادي والثانوي».

وجاء ذلك تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد «الجيار»، على أهمية الاستعانة بالمعلمين بالحصة، ممن لديهم خبرات سابقة في أعمال التدريس من حملة المؤهلات العليا التربوية، ووفق الاحتياج الفعلي والعجز والزيادة، مشددًا على إتاحة ترخيص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة وعدم اشتراكهم في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة، على أن يتم الصرف لهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين، وموجه أول المادة نظير مكأفاة مقطوعة «20 جنيه للحصة»، وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.

ولفت إلى ضرورة التأكيد على الموجه الأول بمتابعة المعلمين والإشراف عليهم من خلال دفتر التحضير والإشراف داخل الفصل، مشددا على عمل سجل ودفتر مخصص ومنفصل للحضور والانصراف للمعلمين بالحصة.

وكان كشف الدكتور طارق شوقي، أنه تم تطعيم اكثر من 95% من المعلمين والإداريين العاملين بالتربية والتعليم بلقاح كورونا، منهم الجرعة الواحدة، ومنهم جرعتين، لافتا إلى أنه جارِ تطعيم باقي العاملين.

وكشف وزير التربية والتعليم، خلال تصريحات له، أن الدولة وفرت حوالي 8 ملايين جرعة فايزر لطلاب المرحلة الثانوية للفئة العمرية بين 15 لـ 19 سنة.

وناشد الوزير، الطلاب بسرعة التسجيل للحصول علي اللقاح من أجل الحفاظ علي سلامة صحتهم.

يذكر أن العام الدراسي 2021/2022 قد بدأ يوم 9 أكتوبر الماضى وينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعا، وبعد حذف أيام الإجازات الرسمية تصبح مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يومًا و97 للفصل الدراسي الثاني.

وعن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022 سوف تبدأ الامتحانات لصفوف طلاب النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٢ وتستمر لمدة 20 يوما لتنتهي يوم 3 فبراير 2022.

ووفقا للخريطة الزمنية، فإن موعد إجازة نصف العام 2020 تبدأ يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 لمدة أسبوعين حتي يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022.