مصادر: شركات سياحية عاملة في بريطانيا تطلب زيادة الرحلات إلى مصر

قالت مصادر بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن شركات سياحية عاملة في السوق البريطاني تقدمت بإخطارات للسلطات المختصة بسلطة الطيران المدني المصري ووزارة الطيران المدني للموافقة على زيادة وتسيير الرحلات الجوية من مختلف المدن المملكة المتحدة، خاصة في ظل التقارب السياسي بين مصر وبريطانيا في الوقت الراهن.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أن إحدى شركات الطيران الكبرى بالقارة الأوروبية حرصت مؤخرا على تسيير عدة رحلات دولية بين مطارات المملة المتحدة البريطانية ومطاري الغردقة وشرم الشيخ عبر رحلات منتظمة وغير منتظمة «الشارتر»، حيث أبدت جميع الوفود السياحية البريطانية التي وصلت للمنتجعات المصرية سعادتها البالغة بسبب حفاوة وحسن الاستقبال، فضلا عن تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والوقائية التي تفرضها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للنقل الجوي «الإياتا» في ظل استمرار انتشار وتفشي الوباء القاتل.

وأشارت المصادر إلى أن هناك احتمالات كبيرة لعودة استئناف الرحلات السياحية البريطانية لجميع المطارات السياحية المصرية مع بداية العام المقبل تزامنا مع الاحتفال بأعياد الكريسماس وعيد الميلاد، حيث يحرث البريطاني على قضاء تلك المناسبات بالمنتجعات السياحية على مستوى العالم ومن بينهم المدن السياحية المصرية.

وأوضحت المصادر أن المؤشرات والتقديرات الأولية لقرب عودة السياحية البريطانية للمنتجعات السياحية المصرية خلال الأسابيع القليلة المقبلة أصبحت واردة للغاية، خاصة عقب التفتيش الأمني على مطاري الغردقة وشرم الشيخ خلال الفترات الماضية.

وتابعت المصادر أن وزارة الطيران المدني تولي اهتماما كبيرا بعودة السياحية البريطانية للمنتجعات السياحية المصرية خلال الفترة المقبلة، لزيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة للبلاد، في ظل الامكانيات والتجهيزات الضخمة التي تتمتع بها منظومة الطيران المدني المصري حاليا، وللدخول بقوة في سوق النقل الجوي العالمي في ظل الصراع الشرس بمنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وحرص كبريات شركات الطيران والسياحة على مستوى العالم العمل بالسوق السياحية المصري، تزامنا مع حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تشهده جمهورية مصرية العربية حاليا.