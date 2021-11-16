الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة مدير عام إدارة تعليمية بالمنوفية للمحاكمة بتهمة سب وزير المالية

النيابة الادارية
النيابة الادارية

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 138 لسنة 64 قضائية عليا، إحالة مدير عام إدارة الشهداء التعليمية بمحافظة المنوفية للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وقيامه بسب محمد معيط وزير المالية، والتلفظ بألفاظ غير لائقة في حقه.

أكد تقرير الاتهام أن عبدالمرضي عبدالرسول محمدي، مدير عام إدارة الشهداء التعليمية بمحافظة المنوفية خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والقرارات والتعليمات المنظمة له.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية بشبين الكوم "القسم الأول" أن المحال تلفظ بألفاظ غير لائقة بمقر مكتبه بإدارة الشهداء التعليمية في حق المديرية المالية بمحافظة المنوفية ووزير المالية.

النيابة الإدارية

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحكمة التأديبية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد 57 و58 و60 و61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.

يذكر أن المادة 57 من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه يتعين على الموظف العام الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية فى هذا الشأن، والمادة 58 من القانون تنص على أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا، ولا يعفى من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة.

النيابة الإدارية إحالة المنوفية محاكمة التأديبية مدير عام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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