عوض تاج الدين: التطعيم بلقاح كورونا بالرقم القومى فقط

كشف الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، عن أن التطعيم الآن بلقاحات كورونا أصبح بالرقم القومي فقط دون الحاجة إلى التسجيل المسبق عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية في تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير الأدوية والمستلزمات وأماكن إضافية في المستشفيات للمصابين بكورونا، كما وجه بتوفير أماكن بديلة للمرضى المصابين بفيروس كورونا، وتلقي العلاج اللازم بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى وصول اللقاح لـ 40% من السكان بنهاية عام 2021، موضحًا أن الدولة لديها الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع كافة حالات كورونا.