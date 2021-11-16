ديزني تقتحم عالم ميتافيرس.. التجول في منزل ميكي وإطلاق أول ملاهي رقمية

أعلنت شركة والت ديزني الأمريكية استعدادها لخوض تجربة الميتافيرس، للانضمام إلى خططتي مارك وزكربير ومايكروسوفت.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إنه بالرغم من أن خوض ديزني هذه التجربة، ربما يجعل من السهل التجول في منزل ميكي ماوس "الشخصية الاشهر لديزني"، أو زيارة قلعة الأميرة ألسا – بطلة قصة ملكة الثلج-، ولكن في الوقت نفسه يبقى طرح ديزني او خطة الشركة غامضة وغير واضحة.

الجارديان اعتبرت أن مفهوم "الميتافيرس- التكنولوجي الجديد، والذي يمزج بين العالمين المادي والرقمي حيث يمكن للناس التفاعل افتراضيًا ، بات بمثابة ساحة للمنافسة على مليارات الدولارات للمديرين التنفيذيين للشركات الانتاجية الكبرى، بما في ذلك مؤسس Facebook الذي يراهن مستقبل شركته على نجاحها.

ونقلت عن بوب تشابك الرئيس التنفيذي لشركة ديزني ، قوله إن الشركة تستعد للقفز إلى الواقع الافتراضي.

وأضاف تشابك: "جهودنا حتى الآن هي مجرد مقدمة لوقت سنتمكن فيه من ربط العالمين المادي والرقمي بشكل أوثق ، مما يسمح بسرد القصص دون حدود في ديزني الخاصة بنا. ميتافيرس ".

والعام الماضي، كتب نائب الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديزني الرقمية ، تيلاك ماندادي ، منشورًا على LinkedIn حول إنشاء مدينة ملاهي رقمية "ميتافيرس"، حيث يلتقي "العالم المادي والرقمي" من خلال الأجهزة القابلة للارتداء والهواتف المحمولة.

يذكر أن بعض محاولات «ديزني» السابقة لغزو العالم الرقمي باءت بالفشل، مثل شبكة الأطفال الاجتماعية «كلوب بينغوين» (Club Penguin) التي أغلقت في عام 2017، ودخولها عالم الألعاب عن طريق الاستحواذ على شركة «بلايدوم» (Playdom) بقيمة 563.2 مليون دولار، ما أدى إلى هبوط أسعار أسهم الشركة، إضافة إلى استحواذها على شبكة «مارك ستوديوز» (Maker Studios) في عام 2014 بقيمة 500 مليون دولار، والتي دُمجت لاحقاً مع شبكة ديزني (Disney Digital Network).