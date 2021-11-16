«بالمجان».. كل ما تريد معرفته عن إتاحة الـ«واي فاى» بسكك حديد مصر

تصدرت سكك حديد مصر تريند موقع البحث «جوجل»، عقب إعلان وزارة النقل توفير «واي فاي» مجانًا للمواطنين في محطة مصر برمسيس بداية من ديسمبر المقبل، وسط إشادة من المسافرين، لافتين إلى أن ذلك يعد تطويرًا جيدًا من وزارة النقل والسكة الحديد.



وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن توفير خدمة «الواي فاي» بمحطة قطار مصر، كالتالي: