«بالمجان».. كل ما تريد معرفته عن إتاحة الـ«واي فاى» بسكك حديد مصر
تصدرت سكك حديد مصر تريند موقع البحث «جوجل»، عقب إعلان وزارة النقل توفير «واي فاي» مجانًا للمواطنين في محطة مصر برمسيس بداية من ديسمبر المقبل، وسط إشادة من المسافرين، لافتين إلى أن ذلك يعد تطويرًا جيدًا من وزارة النقل والسكة الحديد.
وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن توفير خدمة «الواي فاي» بمحطة قطار مصر، كالتالي:
- يطبق القرار اعتبارًا من ديسمبر المقبل، وفقا لتأكيد وزارة النقل، ضمن خطة المشروعات الجديدة.
- وقعت شركة «إم أو تي» للاستثمار والتنمية، عقدا مع شركة كيميت KMT، بهدف توفير خدمة إنترنت مجاني Wi-Fi داخل المحطة بجميع أرصفتها وساحاتها.
- تقدم مجانا دون دفع أي مصروفات أو زيادة على التذاكر.
- تهدف إلى خدمة المواطن المصري، وخطط التنمية الشاملة التي يشهدها قطاع النقل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة.
- يهدف المشروع إلى تعزيز الصورة العالمية للمحطة وقطاع النقل بصفة عامة، أمام رواد المحطة من المواطنين والسائحين.
- أكدت وزارة النقل المصرية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة في سبيل تطوير خدمات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والسعي إلى توفير الرفاهية لجمهور رواد محطة مصر برمسيس، لتضاهي محطات القطارات العالمية.