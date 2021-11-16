تضامن بورسعيد تُسلم أجهزة «لاب توب» لأصحاب الإعاقات البصرية من طلاب الجامعة

سلمت الدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عدد من أجهزة اللاب توب، للطلاب والطالبات ذوي الهمم من أصحاب الإعاقات البصرية ببورسعيد، وذلك في إطار تعاون جامعة بورسعيد برئاسة السيد الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس الجامعة، ووزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان.

انطلقت فعاليات المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع باحتفالية كبيرة أقامتها الجامعة، وتم تسليم عدد 8 من طلبة وطالبات الجامعة من كليات الآداب والتربية والتربية النوعية جهاز اللاب توب، وتم تدريب هؤلاء الطلاب على استخدام هذا الجهاز من قبل فنيين.

وخلال الاحتفال قدم الطلاب من ذوي الهمم عددًا من المقترحات وأمر رئيس الجامعة بسرعة تنفيذها بالتعاون مع السادة عمداء ووكلاء الكليات، مؤكدًا أن الجامعة تستمع جيدًا لمطالب أبنائها، وتولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم.

وأكدت الدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، علي سعادتها البالغة باسعاد هؤلاء الطلاب، مؤكدة أن المديرية سوف تقوم بالتعاون مع الجامعة بالكثير من المبادرات، التي توفر مستلزمات تحقق تكافؤ الفرص التعليمية للجميع.

ومن جانبه قدم رئيس جامعة بورسعيد الشكر للوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ووكيلة الوزارة ببورسعيد ومثل جمعية الأورمان ببورسعيد.

وأكد أن هذا العمل نتاج تعاون سابق بين الوزارة وجامعة بورسعيد والتي شهدت تطورًا إيجابيًا في الفترة الأخيرة بما يخدم الطلاب، وقدم التحية للطلاب وأكد أن مكتبه مفتوح لهم على مدار العام لتلقى اقتراحاتهم وتلبية رغباتهم، كما حثهم على مواصلة دراساتهم العليا وأكد أن الجامعة معهم دائمًا حتى يشغلوا مكانهم في الحياة العملية، ومؤكدًا أن كل إمكانات الجامعة ستتوافر لهم من أجل هذا الهدف النبيل.