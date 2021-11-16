الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات تفتيشية على محال الجزارة والمخابز للتأكد من التزامها بالاشتراطات التموينية بالشرقية

فايزة عبد الرحمن
فايزة عبد الرحمن

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شنت إدارة تموين مينا القمح برئاسة عبد المحسن مدير الإدارة حملة تموينية مفاجئة على محال الجزارة  والمخابز، أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر والمخالفات.

وتم تحرير محضر (40071) جنح ا د ط ضد “ك. ر” صاحب محل جزارة بقرية ميت يزيد لذبحه لحوم بلدية خارج السلخانة وتم التحفظ على عدد (10) كيلو، ومحضر (40072) جنح ضد “و. ل”  صاحب محل جزارة بقرية ميت يزيد لذبحه لحوم بلدية خارج السلخانة وتم التحفظ على عدد (10) كيلو، و محضر(40073) جنح ضد “م. ح” صاحب محل جزارة بقرية السعديين لذبحه خارج السلخانة وتم التحفظ على عدد (10) كيلو.

كما تم تحرير محضر(40074) جنح ضد “ا. ح” صاحب مطعم مشويات بالسعدين لعدم وجود شهادة صحية، ومحضر (40076) جنح ضد “ا. ح”  صاحب محل جزاره بمنيا القمح لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم تغطية اللحوم، ومحضر (40077) جنح ضد “ع. ل” صاحب محل أدوات منزلية بمنيا القمح لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر (40078) جنح ضد “م. ح” صاحب محل بقاله بمنيا القمح لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما قامت الحملة بتحرير 11 تقرير مخالفة ضد مخابز مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات التموينية.

وكانت إدارة تموين فاقوس، حملة بالاشتراك مع مجلس المدينة والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار تحت إشراف محمد فوزي خليل مدير إدارة التموين.

 وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر جنح لحوم للذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على 16 كيلو لحوم، كما تم تحرير محضر جنح لعدم وجود شهادة صحية للقائم بعملية البيع، وتحرير محضر جنح مجهول المصدر مكن حلاقه وتم التحفظ على 20 ماكينة حلاقة، وتحرير محضر جنح لحوم منتهية الصلاحيه، ومجهول المصدر وتم التحفظ على 28 كيلو.

المخابز قمح على قانون محطات محافظ الشرقية حملات مخالفات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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