«مستقبل أطفال مصرإ في ندوة بدار الأوبرا غداً

فى إطار النشاط الثقافى والفكرى؛ تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، ندوة بعنوان "مستقبل أطفال مصر بين الثقاقة والإعلام" في السابعة مساء غد الأربعاء، على المسرح الصغير.

ومن المقرر أن تناقش الندوة مستقبل أطفال مصر فى ظل التطور الهائل في وسائل الإعلام والثقافة ومدى تأثرهم به وسبل الحفاظ على القيم والمبادئ من خلال ما يعرض فى وسائل الإعلام المختلفة، وذلك بحضور كلا من الفنان الكبير هاني شنودة، المخرجة عطية خيري، الدكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير، والسيده علا عبيد مدير مركز الحفنى للثقافة، ويدير الحوار الدكتور جمال الشاعر، ويتخلل الندوة عدة فقرات فنية لكورال مركز الحفني.

وفي سياق آخر؛ يفتتح الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، بقاعة صلاح طاهر، معرض يحمل عنوان "حابي الحياة" للفنان حسين نوح، على أن يستمر حتى يوم الأحد الموافق 21 نوفمبر الجارى.

يعود الفنان التشكيلي حسين نوح بمعرض جديد يخوض من خلاله مغامرة فنية يتمرد فيها عن المعتاد والمألوف، وفي أحدث معارضه يختار "حابي" إله النيل لدي القدماء المصريين ليعكس في لوحاته عبر تكوينات متباينة كل معانى الخير والنماء والحياة ذاتها منطلقا من أن النيل حياة المصريين و أن مصر ستبقي دوما.

ومن المقرر أن يفتتح أيضا الدكتور مجدي صابر، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، بقاعة زياد بكير، معرض الملتقى الثامن لأكاديمية "فيوتشر تالنت" الذي يضم 50 لوحة بالأكريلك والزيت لمجموعة من أطفال وشباب الفنانين الهواة الدارسين بالأكاديمية، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات إلى 19 سنة.

ويهدف الملتقى إلى ممارسة العديد من الفنون لغير المحترفين؛ لرفع الذوق العام وتنمية الثقافة الفنية لدى أفراد المجتمع، ويستمر حتى الأحد المقبل الموافق 21 نوفمبر الجاري.