الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المملكة المتحدة تفرض عقوبات على شخصيات بارزة فى نيكاراجوا

المملكة المتحدة
المملكة المتحدة

أعلنت المملكة المتحدة فرض عقوبات على 8 من كبار الشخصيات في نيكاراجوا، بينهم نائبة رئيس الدولة روزاريو موريلو، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية التي شهدتها نيكاراجوا في السابع من نوفمبر الجاري ، والتي وصفتها ب "الصورية" .

وتشمل العقوبات - وفقا للموقع الرسمي للحكومة البريطانية - حظر السفر وتجميد الأصول على المسؤولين بشكل خاص عن تقويض المبادئ والمؤسسات الديمقراطية في نيكاراجوا، والمسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وقمع المجتمع المدني.

وفي هذا الصدد، قالت ويندي مورتون وزيرة الدولة البريطانية لشؤون أوروبا والأمريكتين: "إن نظام رئيس نيكاراجوا "دانيال أورتيجا" يحرم شعبه من حقوقه الإنسانية الأساسية.. تم التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأخيرة وتعرض السياسيون المعارضون والمتظاهرون السلميون للسجن باستمرار لأغراض سياسية".

وأضافت: "ستظل المملكة المتحدة دائمًا نصيرا للحرية في جميع أنحاء العالم ، وستضمن هذه العقوبات أن يتحمل المسؤولون عن الهجمات على الديمقراطية في نيكاراجوا ثمنا لأفعالهم".

وتشمل قائمة الأفراد الذين قررت بريطانيا فرض عقوبات عليهم : نائبة الرئيس والسيدة الأولى لنيكاراجوا، روزاريو موريلو، لمشاركتها في قمع المظاهرات المدعوم من الدولة، وتشويه سمعة الصحفيين المستقلين، واستبعاد مرشحي المعارضة من الانتخابات.

كما تفرض العقوبات أيضا على المدعي العام ، ورئيس محكمة العدل العليا ، بسبب دورهما في تقييد الوصول إلى محاكمات حرة ونزيهة وغيرها من الأعمال، التي تقوض سيادة القانون.

وأدانت العديد من الدول على رأسها المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وغيرها الانتخابات الرئاسية في نيكاراجوا، بسبب الاعتقال التعسفي واحتجاز المعارضين السياسيين ، وقمع وسائل الإعلام المستقلة والحل القسري لأحزاب المعارضة.

لندن نيكاراجوا المملكة المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

«واي فاي» مجاني في محطة رمسيس أول ديسمبر

تصادم قطار بسيارة نقل في الجيزة.. 4 إصابات خطيرة (صور)

«الصحة»: مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادث قطار بالجيزة

أمطار بالقاهرة والإسكندرية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16-11-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

ماجد حبته

زواج فى سجن بيلمارش!

بسنت حسن

مشعلو الحرائق

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. ثوابت الأمة فى خطاب العرش السامى

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

صور

حفل ماجدة الرومى بمهرجان الموسيقى العربية

جنازة والد يسرا اللوزى

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

محادثات بين إسرائيل والإمارات لإلغاء الحواجز التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادى

استشهاد شاب فلسطيني في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

وزير الخارجية الإسرائيلى يبحث الملف النووى الإيرانى مع المبعوث الأمريكى الخاص لإيران