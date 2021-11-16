30 % تراجعًا في أسعار الخضروات والفاكهة.. وتوقعات بانخفاض جديد

أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، اليوم الثلاثاء، انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بنسبة من 15% إلى 30%، وفقًا لرصد حالة السوق خلال الأيام الماضية.

وقالت الشعبة في تقريرها الأسبوعي، إن هذا الانخفاض في أسعار الخضروات والفاكهة يأتي نتيجة زيادة المعروض، في ظل أن الأسعار تحكمها آليات العرض والطلب.

ولفت إلى أن كيلو الطماطم يُباع بسعر من 2 إلى 3 جنيهات جملة، ومن 4 إلى 5 جنيهات تجزئة، والبصل من 2.5 إلى 3 جنيهات جملة، ومن 4 إلى 5 جنيهات تجزئة، والبطاطس من 5 إلى 6 جنيهات جملة، ومن 8 إلى 9 جنيهات تجزئة، والفاصوليا الخضراء من 5 إلى 6 جنيهات جملة، ومن 7 إلى 8 جنيهات تجزئة، والفلفل الرومي من 2,5 إلى 3 جنيهات جملة، ومن 4 إلى 5 جنيهات تجزئة، والباذنجان من 1,5 إلى 2 جنيه جملة، ومن 3,5 إلى 4 جنيهات تجزئة.

وتابعت “والخيار من 3 إلى 4 جنيهات جملة ، وتجزئة من 5 إلى 6 جنيهات تجزئة، والملوخية من 2 إلى 2,5 جنيه جملة ، ومن 3 إلى 4 جنيهات تجزئة، والبسلة من 6 إلى 7 جنيهات جملة ، ومن 9 إلى 10 جنيهات تجزئة، والقلقاس من 2.5 إلى 3 جنيهات جملة ، ومن 5 إلى 6 جنيهات تجزئة”.

وواصل “أما الفاكهة، فكيلو البرتقال يُباع بسعر من 4 إلى 5 جنيهات جملة، ومن 6 إلى 7 جنيهات تجزئة، والجوافة من 4 إلى 6 جنيهات جملة ، ومن 7 إلى 9 جنيهات تجزئة، والموز من 7 إلى 8 جنيهات جملة ، ومن 10 إلى 15 جنيهًا تجزئة، والعنب من 5 إلى 8 جنيهات جملة ، ومن 10 إلى 15 جنيهًا تجزئة، والتفاح المستورد من 15 إلى 25 جنيهًا جملة ، ومن 30 إلى 35 جنيهًا تجزئة”.

ومن جانبه، قال حاتم النجيب، نائب رئيس الشعبة، إن هناك تنسيقًا كبيرًا مع الجهات المعنية للمساهمة في ضبط السوق؛ من خلال المساهمة في زيادة المعروض من الخضروات والفاكهة في الأنواع المختلفة، مشيرًا إلى أن الشعبة ترصد حالة السوق بشكل يومي للوقوف على آخر المستجدات ، وأسبابها إن وجدت.

وتوقع "النجيب" انخفاضًا جديدًا في أسعار الخضروات مع الأيام القادمة نتيجة زيادة المعروض بعد طرح المحصول الشتوي الذي يساهم في ضبط السوق.