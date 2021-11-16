إحالة المتهمين بسرقة «تكاتك المرج» للجنايات

قررت نيابة المرج، اليوم الثلاثاء، إحالة عاطلين اثنين لمحكمة الجنايات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة التكاتك بمنطقة المرج محافظة القاهرة.

واعترف المتهمان: «ه. م» و«أ. ح»، عاطلان، بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع بمحيط منطقتى الخانكة والمرج.

كما أقروا بسرقتهم لثلاث تكاتك بطريق المرج النهضة، وقاموا بإخفاء التكاتك داخل مخزن بمنطقة الخانكة، وتغيير ملامحهم تمهيدًا لبيعهم، كما أقروا بسرقتهم سيارة ملاكي وتركوها بمنطقة نائية بعد فشلهم في بيعها.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة المرج تفيد بسرقة التكاتك الخاصة بهم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط شخصين، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط التكاتك المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.