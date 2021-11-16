الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تعرف على التحويلات المرورية لتنفيذ مشروع تطوير الطريق الدائرى بالمعادي

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الثلاثاء، الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى ضمن المشروع القومى لشبكات الطرق.

الأمر الذى يستلزم غلق مدخل ومخرج نفق كارفور المعادى بالاتجاهين، لحين الانتهاء من أعمال التطوير فى المتجه لمناطق حلوان والمنطقة المحيطة بالنفق، كما يتم تنفيذ التحويلات المرورية اللازمة على النحو التالى:

ـ الاتجاه القادم بالطريق الدائرى من مناطق مدينة نصر اتجاه مناطق زهراء المعادى استكمال السير والدوران من أسفل الكوبرى الدائرى.

ـ الاتجاه القادم من مناطق زهراء المعادى اتجاه نفق كارفور المعادى اتجاه طريق الأوتوستراد يسلك يميناً شارع السعادة فيساراً اتجاه الطريق الدائرى حتى كوبرى محمد فوزى فمنزل الكوبرى إتجاه الدائرى، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر 2021  بداية من  الساعة 12 صباحاً لمدة ثلاثة أشهر. 

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

مرور القاهرة تسيير حركة المرور كثافات مرورية شبكات الطرق المشروع القومي أعمال تطوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

تصادم قطار بسيارة نقل في الجيزة.. 4 إصابات خطيرة (صور)

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

أمطار بالقاهرة والإسكندرية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16-11-2021

«الإحصاء» يعلن ارتفاع عدد المشتغلين فى مصر لـ 27.1 مليون

وفاة الإعلامية مها حسنى مذيعة التليفزيون المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

ماجد حبته

زواج فى سجن بيلمارش!

بسنت حسن

مشعلو الحرائق

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. ثوابت الأمة فى خطاب العرش السامى

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

صور

حفل ماجدة الرومى بمهرجان الموسيقى العربية

جنازة والد يسرا اللوزى

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

محادثات بين إسرائيل والإمارات لإلغاء الحواجز التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادى

استشهاد شاب فلسطيني في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

وزير الخارجية الإسرائيلى يبحث الملف النووى الإيرانى مع المبعوث الأمريكى الخاص لإيران