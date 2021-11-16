الظهور الأخير لزعيم كوريا الشمالية يثير الجدل

ظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بعد غياب استمر شهراً، وهو فاقد الكثير من وزنه.

وأثار ظهوره تساؤلات حول وضعه الصحي، إذا فقد الكثير من وزنه.

وذكرت وسائل إعلام حكومية، اليوم الثلاثاء، إن كيم جونغ أون بزيارة لمشروع «المدينة الريفية النموذجية» في شمال البلاد.

وأفادت إذاعة «صوت كوريا» بأن كيم، تفقد البلدات المحيطة بمدينة سامغيون كجزء من مشروع لإعادة بناء البلدات الصغيرة في المنطقة.

وحسبما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن الزعيم الكوري الشمالي لم يشاهد منذ عرض لصواريخ قبل 30 يوما، وهي أطول مدة اختفاء له من الحياة العامة منذ سبع سنوات.

وجاء ظهور كيم في أعقاب تقارير تحدثت عن تدهور صحته تم نشرها في وقت سابق من هذا العام.

وأثار انخفاض وزن كيم تساؤلات في الأشهر الأخيرة بعد أن فقد أكثر من 18 كيلوجراماً، حيث اعتبر مراقبون أن سبب هذا الانخفاض في الوزن يرجع لحمية غذائية اتبعها الزعيم، بينما توقع آخرون أن يكون لإصابته بمرض خطير.

وذهب فريق إلى القول بأن الشخص الذي يظهر في الصور الأخيرة للزعيم الكوري ليست له، وإنما تم استبداله بشبيه له، في الوقت الذي يعاني فيه كيم الحقيقي من مرض شديد.

وذكرت تقارير صحفية، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، توارى عن الأنظار منذ مدة تزيد عن الشهر، وسط عدة شائعات حول تردي وضعه الصحي، لا سيما أنه فقد الكثير من الوزن خلال الآونة الأخيرة.

وبحسب صحيفة "إندبندنت"، فإن زعيم البلاد الشيوعية المعزولة، لم يظهر بشكل علني ورسمي منذ أكثر من شهر، وهذه الغياب هو الأطول منذ عام 2014.

وكان كيم جونج أون قد غاب عن الأنظار لمدة ستة أسابيع، في سنة 2014، وعندما أطل مجددا، بدا وهو يتمشى بمساعدة عكاز.

ويعود آخر ظهور لكيم أمام الإعلام إلى الثاني عشر من أكتوبر الماضي، عندما حضر معرضا للصواريخ في العاصمة بيونجيانج.

ومنذ ذلك الحين، لم يتحدث الإعلام الكوري الشمالي عن أي أنشطة تهم الزعيم كيم جونغ أون، كم لم يظهر أيضا في أي حدث رسمي.