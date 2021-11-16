تصاعد الضغوط على المستشفيات الهولندية إثر تحطيم كورونا الأرقام القياسية

قال رئيس الشبكة الهولندية للرعاية الطبية المركزة إرنست كويبرس إن المستشفيات الهولندية تعاني من الضغوط الناجمة عن زيادة عدد مرضى كوفيد -19، إلا أنه الأسوأ لم يأت بعد.



ونقلت قناة آسيا نيوز الإخبارية عن كويبرس قوله إن هولندا لم تشهد الذروة بعد، متكهنًا بأن أعداد الإصابات ستستمر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة.



وارتفع عدد المصابين بفيروس كوفيد-19 في المستشفيات الهولندية ليصل إلى حوالي 2000 شخص اليوم الإثنين، بما يشمل ما يقرب من 400 آخرين في العناية المركزة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو الماضي.



وأضاف كويبرس أنه في ظل دخول نحو 250 حالة جديدة إلى المستشفيات بصفة يومية، من المقرر أن تتجاوز المؤسسات الطبية ذروة الشتاء الماضي التي وصلت نحو 2800 مريض بفيروس كورونا في غضون أكثر من أسبوع بقليل.



وقلصت المستشفيات في جميع أنحاء البلاد الرعاية المنتظمة على مدار أسابيع حتى تستطيع التعامل مع مرضى كورونا والتي تحتاج لتدخل عاجل، حتى أن المستشفيات في مقاطعة ليمبورغ الجنوبية، إحدى أكثر المناطق تضرراً، قالت الأسبوع الماضي إنه ليس لديها مكان أو طاقم عمل للتعامل مع المزيد من مرضى فيروس كورونا.



وعادت هولندا إلى الإغلاق الجزئي يوم السبت الماضي بعد أن أمرت الحكومة المطاعم والمتاجر بالإغلاق مبكرًا، ومنعت الجمهور من حضور الأحداث الرياضية الكبرى في محاولة لاحتواء الارتفاع السريع في الحالات.



وتم تطعيم حوالي 85 في المئة من السكان البالغين الهولنديين بشكل كامل ضد كوفيد-19، وستبدأ البلاد في إعطاء حقن معززة للعاملين الصحيين وكبار السن بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.