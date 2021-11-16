الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أسامة جاد يشارك في ندوة «تطوير الأدب» بمهرجان لاجوس للكتاب

الشاعر المترجم أسامة
الشاعر المترجم أسامة جاد

يشارك والشاعر المترجم أسامة جاد، في الندوة الحوارية "تطوير الأدب في لغات الشعوب الأصلية الأفريقية"، وذلك ضمن اتفاقية “ باوا / كورا “ في مهرجان لاجوس للكتاب والفنون لعام 2021 (لاباف) "أونلاين"  بمشاركة عدد كبير من المتحدثين في الأدب الأفريقي، وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس المقبل الموافق 18 نوفمبر.

وكانت النسخة الثانية من المهرجان قد أقيمت سنة 1977 في لاجوس، وذلك في الفترة من 15 يناير إلى 12 فبراير وتحت رعاية الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو. 

حضر المهرجان أكثر من 17000 مشارك من أكثر من 50 دولة، وقد كان أكبر حدث ثقافي على الإطلاق يُنظم في القارة الأفريقية، و من بين الفنانين الذين شاركو في المهرجان كان ستيفي وندر، وصن را أركسترا ودونالد بيرد من الولايات المتحدة، وتابو لي وفرانكو لوامبو من الكونغو، وجيلبرتو جيل من البرازيل، وبمبيا جاز ناشيونال من غينيا، ولويس موهولو ودودو بوكوانا وميريام ماكيبا من جنوب أفريقيا.

و أسامة جاد شاعر صدر له ديوان "الجميلة سوف تأتي" في نهايات 2012، وقاص وروائي، فازت مجموعته القصصية "أحلام بيضاء رطبة" بجائزة كتاب الجمهورية في 2011، وصدرت مجموعته القصصية "صباح مناسب للقتل" في معرض القاهرة الدولي للكتاب - يناير 2014، كما أنه راجع ترجمة ديوان "زهور الأزاليا" للشاعر الكوري الكبير كيم سو وول.

وترجم رواية "أسنان بيضاء" للروائية البريطانية زادي سميث، والتي صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، في ديسمبر 2017، وشغل منصب مدير تحرير مجلة "فصول" الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، منذ 28 فبراير 2018 وحتى مارس 2019، ومدير تحرير سلسلة الجوائز الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب منذ أغسطس 2016 وحتى يناير 2018، كذلك كتب سيناريو وحوار مسلسل "رحلة المندوس" لتليفزيون سلطنة عمان، وبرنامج "نادي السينما" للتليفزيون ذاته.

مهرجان لاجوس للكتاب والفنون
مهرجان لاجوس للكتاب والفنون
مهرجان لاجوس للكتاب الشاعر المترجم أسامة جاد الشعوب الأصلية الأفريقية اتفاقية باوا كورا الأدب الأفريقي ديوان الجميلة سوف تأتى

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