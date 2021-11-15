جونسون لا يستبعد الإغلاق فى أعياد الميلاد بسبب كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه لا يمكنه استبعاد إغلاق خلال فترة أعياد الميلاد خاصة بعد زيادة عدد الحالات المسجلة في البلاد.

وقالت صحيفة "ميل أونلاين" إن الحالات ارتفعت بمقدار الربع تقريبًا لتصل إلى 39705 حالات، لكن الوفيات والحالات التي دخلت إلى المستشفيات تستمران في الانخفاض.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي عقد في مقر رئاسة الوزراء في "داوننج ستريت" إن على المزيد من البريطانيين الحصول على مزيد من اللقاح مع جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا.

واعترف جونسون اليوم بأن الإغلاق في عيد الميلاد لم يكن بعيدًا تمامًا حيث وجه نداء يائسًا للبريطانيين للحصول على اللقاحات المعززة.

وحذر رئيس الوزراء - الذي بدا أنه يعاني من نزلة برد - من أن ما وصفه ب"غيوم العاصفة" بسبب العدوى تتجمع فوق أوروبا وتجبر الدول على العودة إلى القيود.

وقال إنه يجب على الناس الحصول على جرعة معززة إذا كانوا يريدون "تجنب القيود على الحياة اليومية"، مضيفًا أنه سيكون "مأساة مطلقة" إذا مات الأشخاص الذين تلقوا لقاحًا مزدوجًا من كوفيد لأنهم لم يحصلوا على واحدة.

اعترف جونسون أيضًا أن الناس قد يحتاجون إلى ما يشير إلى حصولهم على حقنة معززة من اللقاح ليتم اعتبارهم "محصنين بالكامل''.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.