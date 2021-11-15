الاحتلال الإسرائيلى يجرف أراضى زراعية ويقتلع أشجار الزيتون فى سفليت

قامت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، باقتلاع 250 شجرة زيتون، وجرفت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، في منطقة الرأس غرب سلفيت.

وأفاد أحد الفلسطينيين المتضررين فايز عبد الدايم، بأن جرافات الاحتلال اقتلعت 250 شجرة زيتون تتراوح أعمارها ما بين 7-10 سنوات، في منطقتي المحاجر والخلايل في منطقة الرأس، بحجة أن المنطقة مصنفة ج، وسرقت بعضها بعد اقتلاعها.

الاحتلال يقتلع أشجار الزيتون

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أضاف عبد الدايم أن جرافات الاحتلال جرفت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وهدمت سلاسل حجرية في المنطقة.

من جانبه، أدان محافظ سلفيت عبد الله كميل اقتلاع أشجار الزيتون وسرقتها، وقال إن الاحتلال يضيف إلى سجله الأسود جريمة جديدة بحق البشر والأرض والشجر، وكل ما هو فلسطيني في محافظة سلفيت.

وأكد كميل وقوف المحافظة والمؤسسات المختصة إلى جانب المزارعين وأبناء الشعب الفلسطينى، ودعم وتعزيز صمودهم في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

كما طالب كميل المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها والتحرك الفوري لإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته واعتداءاته اليومية بحق المزارعين وأراضيهم، داعيا المزارعين إلى عدم ترك أراضيهم والتواجد فيها باستمرار، وعدم إعطاء المجال للمستوطنين للاستيلاء عليها.

وفى وقت سابق من اليوم، أصيب شاب فلسطيني، بالرصاص الحي، كما أصيب آخرون بحالات اختناق، خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، في تصريح صحفي، إن شابًا أصيب بالرصاص وجرى نقله إلى المستشفى، خلال مواجهات في شارع عصيرة بالمدينة.

وتشهد محافظة نابلس مواجهات متكررة مع الاحتلال والمستوطنين منذ إخلاء بؤرة استيطانية في بلدة (بيتا)، وجراء اعتداء المستوطنين على المزارعين في موسم قطف الزيتون.