«التموين»: رفع حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس بجنوب سيناء

تستعد مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، لتنفيذ خطتها في مواجهة تقلبات الطقس استعدادًا لاستقبال الموسم الشتوي، تحسبًا لتوفير احتياجات المديرية من السلع، والاطمئنان على الأرصدة الاحتياطية.

من جانبه، أكد المهندس إبراهيم الحارون، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، أنه جارِ رفع حالة الطوارئ بتشغيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوى من المواطنين والعمل على حلها.

وأضاف، في تصريح لـ«الدستور»، أنه تم توفير أرصدة احتياطية من السلع الأساسية والاستراتيجية، لتكفي الاحتياجات لمدة 5 شهور مقبلة، فضلًا عن توفير أرصدة احتياطية من الدقيق استخراج 82% تكفي لمدة شهر.

وتابع: "هناك تنسيق بين مديريتي تموين جنوب وشمال سيناء"، لافتا إلى أنه في حال حدوث كوارث أو أزمات أو اختناقات يتم التنسيق بين المحافظتين لتوفير احتياجات المواطنين من السلع أو احتياجات المخابز من الدقيق في المطاحن، على أن تتم تسويتها بعد انتهاء الأزمة.

وأكد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، أن غالبية السلع متوفرة حاليًا في مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة بجنوب سيناء، وفي حالة وجود نقص أي سلعة يتم مخاطبة الشركة العامة لتجارة الجملة لتعزيز الأرصدة الاحتياطية أولًا بأول.

فيما وجّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بزيادة الأرصدة الاحتياطية للسلع وزيادة صرف الدقيق المدعم على البطاقات التموينية من خلال مستودعات الدقيق.