صرف تكافل وكرامة ومواجهة طقس أسوان.. أبرز أنشطة «التضامن» فى أسبوع

أجرت وزارة التضامن عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية، نستعرضها في السطور التالية:

«التضامن» تبدأ صرف معاشات «تكافل وكرامة» لشهر نوفمبر

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة” عن شهر نوفمبر، وسط إجراءات احترازية مشددة، منعًا لانتشار فيروس كورونا.

وزيرة التضامن توجه بتقديم إعانات عاجلة لمتضررى الطقس السيء فى أسوان

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق الإغاثة بمحافظة أسوان بتقديم إعانات عاجلة للمواطنين المتضررين جراء الطقس السيئ الذي تعرضت له محافظة أسوان مساء الجمعة، حيث وجهت بتقديم المهمات الإغاثية من أدوات إسعاف أولية، وخيام وبطاطين ومراتب ومواد غذائية للأهالي، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة مثل الأورمان ومصر الخير والجمعية الشرعية وصناع الحياة وبنك الطعام وغيرها من الجمعيات.

«علاج الإدمان»: توعية 50 ألف طالب بأضرار تعاطى المخدرات

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة ‬نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مبادرة لتوعية طلاب المدارس التدريبية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بوزارة التجارة والصناعة وذلك ضمن "برنامج اختار حياتك"، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لرفع الوعى لدى هؤلاء الطلاب بمخاطر وتعاطى المواد المخدرة، وذلك بحضور اللواء خالد مندور لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.



تبلغ 80 عاما.. إنقاذ سيدة فلسطينية ونقلها إلى دار رعاية

أعلنت مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، الاستجابة لعدد من البلاغات بوجود سيدة بلا مأوى في أحد شوارع القاهرة.

«التضامن» تستثني الحوامل مع قرار منع دخول «غير الملقحين»

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بعدم السماح بدخول أي موظف بكافة قطاعات الدولة لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا.