الإثنين 15 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

وزير المالية: المنظومة التكنولوجية الجديدة للجمارك شملت معايير تُسرع من وتيرة العمل

محمد معيط
محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المنظومة التكنولوجية الجديدة للجمارك شملت عددا من المعايير من شأنها تسريع وتيرة العمل واختصار زمن الإفراج الجمركى، بالإضافة إلى وضع رقابة صارمة على البضائع المستوردة، متابعا:"مفيش سلع من على الرصيف هتدخل مصر تانى، مش ندفع تمنها بالعملة الصعبة وبعد يومين ثلاثة متستغلش تانى والمواطن مظلوم، المنظومة الجديدة هتقضى على الظاهرة نهائيا".

وأكد وزير المالية، أن السلع التى سيتم استيرادها لابد أن يتم الحصول على البيانات كاملة وكذلك بيانات المصدرين والمستوردين والتحقق من كافة هذه المعلومات والبيانات فى زمن قصير جدا وفقا للمنظومة الجديدة للتيسير على كافة الأطراف وفى نفس الوقت وضع أسس ومعايير لضمان سلامة البضائع التى يتم استيرادها من الخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة خطة وزارة المالية لتحفيز الصناعة.

وأكد وزير المالية، أن المنظومة الجديدة للموانئ المصرية تستهدف أن يتم تحويل الموانئ لممرات لعبور السلع وليست ممرات لتخزين السلع، حيث تم إنشاء أرشيف إلكتروني شامل ولم يعد هناك تعامل بالورق وسيتم تقليص مدة زمن الإفراج الجمركى وذلك من خلال النافذة الواحدة.

وأكد معيط، أن هناك العديد من الجهات التى تم دمج قطاعتها منها على سبيل المثال وزارة الزراعة دمجت العديد من القطاعات لجهتين فقط وذلك تفعيل إجراءات الإفراج الجمركى الجديد.

الدكتور محمد معيط وزير المالية المنظومة التكنولوجية الجديدة المعايير البضائع المستوردة المنظومة الجديدة

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