الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم على 8 متهمين بقتل شخص في العياط غدا

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات الجيزة، غدًا الثلاثاء، الحكم على 8 أفراد متهمين بقتل عامل بالعياط.

وكشف أمر الإحالة  أن المتهمين وهم: "منصور س ا"، و"عبده ا غ ا"، و"وليد ف ف ط"، و"شعبان س ا"، و"أبو الخير ع أ" ، "سيد ف ع أ"، و"مجدى ف ع"، و"سيد ج ع"، بدائرة قسم شرطة العياط بالجيزة، قتلوا المجني عليه "أبو زيد ر أ ح"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا عزمهم على قتله ثأرا وأعدوا لذلك أسلحة نارية "مسدس" بحوزة أولهم و"بنادق آلية" بحوزة باقي المتهمين.

وأضاف، قيامهم بإحراز أسلحة نارية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وذخائر، مما تستخدم فى تلك الأسلحة، وشهد شقيق المجني عليه أنهم اثناء عودته برفقة أخيه وشخص آخر من عملهم اعترض طريقهم المتهمين الأول والثاني باستخدام دراجة نارية، واستقلال باقي المتهمين السيارة وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب شقيقه لوجود خلافات ثأرية فيما بينهم من قبل، وقيام باقي المتهمين بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء.

وبإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات أصدرت قرارها المتقدم.


البداية، تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال مالك محل بقالة مصاب بطلق ناري، وتبين أنه أثناء تواجده بالمحل ملكه فوجئ بشخص مجهول يستقل دراجة نارية، قام بإطلاق عيار ناري تجاهه ولاذ بالفرار، وأكدت التحريات وجود خصومة ثأرية بين شقيق المصاب وإحدى العائلات ببلدتهم بمحافظة سوهاج.

الحكم 8 متهمين قتل عامل الجيزة جنايات الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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