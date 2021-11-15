الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تختتم جولتها لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص لقاح كورونا

محافظ دمياط
محافظ دمياط

اختتمت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها بمجمع المصالح الحكومية بمدينة دمياط لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر دخول موظفي الجهاز الإدارى دون تقديم شهادة تثبت الحصول على لقاح فيروس كورونا.

و أكدت محافظ دمياط، خلال زيارتها لمدير مديرية التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين،  على تنظيم عملية تسليم كروت معاش ميزة و استقبال عدد معين من المواطنين بحد أقصى 40 فرد للحد من التزاحم، و الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية و الوقائية الحفاظ على سلامتهم والتيسير عليهم خلال عملية التسليم.

وشددت على مدير إدارة المرور بمنع تواجد السيارات بمدخل المجمع بشكل عشوائى لتسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى المجمع وجعل الانتظار صف واحد فقط موازى للرصيف.

وتفقدت عوض،  مقر مديريتى الإسكان والمرافق والمالية للتأكد من تلقى العاملين اللقاح، كما أكدت أنه مع بداية ديسمبر القادم سيحظر تردد اى مواطن على المقار الحكومية دون تقديم الشهادة.

والتقت محافظ دمياط بمدير مديرية الصحة خلال زيارتها للمديرية لمتابعة إجراءات تنفيذ القرار ومتابعة إجراءات التطعيم التى تجرى من خلال فرق ثابتة و متنقلة.

وأكدت "المحافظ" على توسيع دائرة التوعية بأهمية تلقى اللقاح وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لاشراك الرائدات الريفيات والصحيات فى توعية السيدات بالقرى والمدن و تخصيص فرق متنقلة للوصول إليهم بجميع المناطق، وتابعت أيضاً خطة تطعيم الطلاب من عمر 15حتى 18عام باللقاح، خلال الفترة المقبلة.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط كورونا اللقاح

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وائل لطفي

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