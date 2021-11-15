«علمية كورونا»: الوضع الوبائى للفيروس مستقر ويجب على المواطنين تلقى اللقاح

أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن الوضع الوبائي لانتشار الفيروس في البلاد مستقر نسبيا حتى الآن، مؤكدا أن هناك عدة خطوات تتخذها الحكومة للحد من ارتفاع أعداد الإصابات وتجنب حدوث مضاعفات خطيرة للمصابين.

وناشد حسنى المواطنين الحصول على اللقاح، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامات، وذلك للحد من المضاعفات التي تحدثها الإصابة بفيروس كورونا عند المواطنين غير المطعمين.

وأكد حسنى، لـ"الدستور"، أن الوزارة وفرت عددا كبيرا من اللقاحات، كما أنها قامت بالتنوع فيها لتناسب كافة المواطنين من الأصحاء أو ذوي الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أنه سيتم توفير جرعات جديدة من اللقاحات طوال هذا العام، كما سيتم تحديث بروتوكولات العلاج الخاصة بمصابي كورونا.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 791 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 287682 حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 935 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 64 حالة جديدة.

وأكدت الوزارة أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

يُذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 343961، من ضمنهم 287682 حالة تم شفاؤها، و19499 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد



نسخة ايفون

