«الصحة»: مصر تستقبل مليون جرعة من لقاح «فايزر» الأسبوع الجارى

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان إن الوزارة ستستقبل أكثر من مليون جرعة من لقاح «فايزر» خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوزارة تعاقدت على ما يقرب من 22 مليون جرعة من لقاح "فايزر" ستصل إلى مصر على دفعات، لافتًا إلى أنه تم استلام ما يقرب من 7 ملايين جرعة منها حتى الآن.

ولفت إلى أن الوزارة وفرت الثلاجات التي سيتم تخزين لقاح «فايزر»؛ لأنه يحتاج درجات برودة عالية لحفظه، مشيرًا إلى أن الوزارة على استعداد تام لتطعيم المواطنين، وذلك بعد إعلان القيادة السياسية أنه سيتم منع العاملين في القطاع الحكومي بالدولة وطلاب الجامعات من الدخول لأماكن دراستهم إلا بعد الحصول على التطعيم.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء في إطار حرص القيادة السياسية والمسئولين على صحة المواطنين وتجنب ظهور متحورات من فيروس كورونا.

وكان قد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، عن أن مصر استقبلت مؤخرا 3 ملايين و575 ألفاً و40 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "موديرنا"، صباح الجمعة الماضى، بمطار القاهرة الدولي، عبر آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، وذلك ضمن خطة الدولة في التنوع والتوسع في توفير لقاحات فيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأوضح الوزير أن لقاح "موديرنا" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها اليوم ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازينيكا، وسبوتنيك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، وموديرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتناشد وزارة الصحة والسكان المواطنين التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

يذكر أنه تم استقبال الشحنة الأولى من لقاحات "موديرنا" بإجمالي 784 ألفًا و280 جرعة، مقدمة من دولة كندا عبر آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI).