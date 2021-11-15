رابط الاستعلام عن فواتير التليفون الارضى بالاسم والرقم من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل من قبل الملايين من عملاء الشركة المصرية للاتصالات، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام و كيفية الدفع الإلكتروني للفاتورة والغرامة المالية المفروضة على المتخلفين عن الدفع.

رابط الاستعلام عن فواتير التليفون الارضى بالاسم والرقم

يستطيع الملايين من عملاء الشركة المصرية للاتصالات معرفة قيمة المبلغ المراد سداده قيمة فاتورة التليفون الارضي عبر الموقع الإلكتروني وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن فاتورة التليفون الربع سنوية

كتابة بيانات الراغبين في الاستعلام والمتعاقد مع الشركة بالتفصيل ( الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...)

كتابة رقم التليفون الأراضي مسبوق بكود المحافظة في الخانات المخصصة لذلك

الضغط على زر الاستعلام

ظهور إجمالي المبلغ المطلوب سداده قيمة الفاتورة الربع سنوية بالتفصيل

كيفية الدفع الإلكتروني للفاتورة التليفون الأرضي



حددت الشركة المصرية للاتصالات عدة وسائل دفع إلكترونية لسداد الفاتورة الربع سنوية للتليفون الأرضي منها مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية وماكينات الصرف الآلي للبنوك و شركات التحصيل الإلكتروني مثل (فوري، ضامن، مصاري، Bee، أمان،...) وذلك لتخفيف الأعباء عن العملاء خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد من جراء انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 التي تجتاح البلاد خلال موجات عدوية وسلالات متحورة وحصدت ملايين من أرواح المواطنين خلال عامين فقط حيث لم يكتشف لها العلماء له علاج فعال يقضي على الفيروس حتى الآن ولكنهم اكتشفوا فقط لقاح يقلل من الأعراض عند الإصابة.

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأراضي

الغرامة المفروضة على المتخلفين عن دفع فاتورة التليفون

رابط الاستعلام عن فواتير التليفون الارضى بالاسم والرقم والغرامة المالية للمتخلفين عن الدفع خلال المهلة التي تمنحها الشركة للعملاء من أكثر الاسئلة شيوعا عبر المنصات الإلكترونية حاليا حيث حددت الشركة المصرية للاتصالات 10 جنيهات غرامة مالية للمخالفين و 2.% من إجمالي قيمة الفاتورة المراد دفعها كحد أقصى.