رئيس قصور الثقافة يتفقد تدريبات ورشة «ابدأ حلمك» ببني سويف

تفقد المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والمشرف العام على مشروع تخرج ورشة "أبدأ حلمك"، الاستعدادات النهائية واللمسات الأخيرة للمشروع، الذى سيقام بفرع ثقافة بنى سويف بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة الفنان جلال عثمان، ويتولى إدارته التنفيذية الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وإدارته الفنية المخرج أحمد طه، وذلك فى إطار توجيهات ا.د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ورئيس اللجنة العليا لمشروع "ابدأ حلمك".

وشاهد عطوة البروفات التى أقيمت على مسرح قصر ثقافة بنى سويف استعدادا لحفل الختام، وتضمنت تقديم فقرات فنية مميزة من المتدربين فى الأغاني والاستعراضات، والمشاهد المسرحية.

كما تابع التجهيزات المسرحية الخاصة بعرض الختام للخروج به بشكل لائق، مؤكدا خلال حديثه مع المتدربين على ضرورة تكثيف التدريبات والاستعداد الجيد لختام الورشة، ثم وجه الشكر لكل القائمين على الورشة وللمدربين الفنان شادى الدالى "تمثيل"، المهندس محمود حنفى "السينوغرافيا"، الفنان تامر فتحي "الاستعراضات"، المايسترو محمد عبد الوهاب "الموسيقي"، د. محمد الشافعي "الدراما المسرحية"، الفنان أحمد أبو عميره المشرف على الفرق المسرحية النوعية، مدير عام فرع ثقافة بني سويف، لجهدهم المبذول مع المتدربين.

تدريبات ورشة ابدأ حلمك



يذكر أن مشروع "أبدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة ويهدف إلى تدريب شباب الفنانين على فنون المسرح بالأقاليم وإعداد الممثل الشامل، وتم تخريج دفعات المرحلة الأولى من المشروع بمحافظات أسيوط والشرقية والفيوم، واعتماد الخريجين كفرق مسرحية نوعية، ويجرى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في خمس محافظات هي "بورسعيد، الجيزة، بني سويف، كفر الشيخ، أسوان"، حيث يستمر إعداد المتدربين لمدة 6 أشهر.

يأتي ذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة في الكشف عن المواهب، ورعايتها، وتنميتها، في محافظات مصر المختلفة.