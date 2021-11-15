الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلماني: مشاركة 41 شركة مصرية بالمعرض الإفريقي للتجارة يضاعف صادراتنا

الدكتور محمد الصالحى
الدكتور محمد الصالحى

أكد النائب  محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة 41 شركة مصرية فى الدورة الثانية للمعرض الافريقى للتجارة البينية الذي ينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" بالتعاون مع سكرتارية الاتحاد الأفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال الفترة من 15 وحتى 21 نوفمبر 2021 وذلك بدولة جنوب افريقيا يضاعف الصادرات المصرية لدول القارة السمراء.

وطالب "الصالحي" فى بيان له أصدره اليوم، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستغلال النجاحات الكبيرة التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى انفتاح مصر على جميع الدول الافريقية بالتوجه بالصادرات المصرية لجميع دول القارة السمراء مشيداً بتصريحات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة التى أكدت فيها أن هذا المعرض يعد أحد أكبر المعارض المقامة بالقارة الإفريقية حيث يشارك فيه 24 دولة إفريقية ويوفر منصة هائلة لعرض السلع والخدمات وتبادل المعلومات الخاصة بالتجارة والاستثمار بالأسواق الإفريقية، كما يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز وتنمية التجارة البينية بين الدول الافريقية،  وأن مصر تشارك في المعرض بجناح مميز على مساحة 882 متر مربع بجوار جناح دولة جنوب إفريقيا ويتكون من 21 قسم متنوع ويحظى بمشاركة 41 شركة مصرية من مختلف القطاعات الصناعية، إلى جانب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال عدد من الشركات المتخصصة في مجال الصناعات اليدوية والحرفية، فضلاً عن مشاركة فعالة من كل من المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية.

السيسي مجلس الوزراء المشروعات الصغيرة والمتوسطة القطاع الخاص الدول الافريقية التجارة الحرة مصطفى مدبول البنك الافريقى للتصدير والاستيراد المعرض الأفريقي

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الورقة الثانية تم إحراقها!

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